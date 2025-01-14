美媒：NVIDIA晶片機架疑現過熱問題　數科技巨頭客戶削減部份訂單

美媒1月13日稱，人工智能（AI）晶片業界龍頭英偉達（NVIDIA或NVDA，又譯輝達）裝有最新晶片Blackwell的機架疑出現過熱問題，微軟（Microsoft）、 社交媒體Facebook母公司Meta以及Google等科投巨頭客戶近期已紛紛削減Blackwell GB200機架的訂單。



美國科技新聞網站The Information於13日引述消息人士報道，首批裝有Blackwell晶片的機架出現過熱問題，且晶片連接方式也有故障的現像。

報道稱，上述大型客戶原本已下了價值超過100億美元（約778億港元）的Blackwell機架訂單，而微軟最初甚至計劃在其鳳凰城（Phoenix）的設施中安裝能至少裝有5萬個Blackwell晶片的機架。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

有鑒於此，部份客戶正等待購買將於稍後推出的新版本機架，或是購買舊款AI晶片，以應對目前的狀況。