特朗普簽行政命令　全面解密甘迺迪遇刺等「美國3大暗殺案」文件

美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）1月23日簽署行政命令，解密與前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）、其弟弟前參議員羅伯特甘迺迪（Robert Kennedy），以及民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）遇刺事件有關的文件。



美媒23日報道，特朗普當日在白宮簽署行政命令時表示，很多人等待這一刻已有幾十年之久，而相關案件的一切細節將會真相大白。

他在簽署行政命令後，命人把他使用的筆交給其提名的衞生部長人選、羅伯特甘迺迪的兒子小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。

時任美國共和黨總統候選人總統特朗普（Donald Trump）於2024年8月23日在美國亞利桑那州舉行的集會上與小羅伯特甘迺迪握手。

該行政命令要求，國家情報總監和司法部長等官員要在15天內，向總統提交完全解密約翰甘迺迪遇刺文件的計劃；以及在45天內審查並提交完全解密羅伯特甘迺迪遇刺及馬丁路德金遇刺文件的計劃。

報道稱，許多與甘迺迪遇刺有關的文件此前已被披露，然而部份文件卻卻因涉及國家安全問題而未有公開。

2008年7月3日，德國柏林杜莎夫人蠟像館柏林分館內，美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的蠟像。（Getty）

白宮在其網站發聲明指，相關案件的死者家屬和美國民眾值得了解真相，認為盡快解密所有文件，符合公眾利益。