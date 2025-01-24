中國品牌彎道超車？　平板電視在日本市場份額首超5成

據《日本經濟新聞》1月24日報道，根據日本調查公司BCN的最新調查數據，2024年在日本銷售的平板電視中有一半以上都是中國品牌。報道指出，這是自2004年以來，中國電視品牌在日本市場的佔有率首次突破50%大關。



具體來看，去年中國海信集團以41.1%的市場份額領跑日本市場，其中海信從東芝收購的子品牌REGZA佔25.4%，其自有品牌佔15.7%。TCL科技集團則以9.7%的份額緊隨其後，市場表現超越了日本本土知名品牌索尼和松下。

《日經新聞》報道指，2020年新冠疫情限制了民眾的活動，使得日本家庭對智能電視的需求激增。海信、TCL等以高性價比產品為強項的中國電視製造商抓住了這一市場機遇。在2020年至2024年間，中國企業在日本市場的份額大幅擴張，增長了約20個百分點。

海信電器完成收購東芝映像解決方案公司後，將擁有東芝電視全球40年品牌授權。 （路透社）

日媒分析指出，中國電視品牌利用其全球供應鏈降低成本，推出兼顧性能突出和價格親民的產品，滿足日本消費者需求。

報道舉例指，海信在日本銷售的55英寸液晶電視，售價不到10萬日元（約4982港元），而松下同類產品的售價幾乎要翻一倍。

《日經新聞》早些時候曾報道，自去年7月開始，中國電視品牌在日本市場的月度銷售份額就一直穩定保持在50%以上。

「日本消費者在購買電視時優先考慮日本品牌已經成過去式了。」東京千代田區一家電視賣場的銷售人員表示，現在越來越少的人堅持只購買日本本土品牌的產品。特別是在年輕消費者中，他們對中國品牌更為熟悉，通常會提前通過網絡查詢產品的性能和價格信息，進店後便直接指明要購買中國品牌的產品，「這種情況很突出」。

在繼續發揮性價比優勢的同時，報道提到，過去主要在日本生產40英寸及以下中小型電視產品的中國廠商，最近幾年也開始進軍更大尺寸、更先進的高端系列產品。海信去年在日本的銷售額同比增長33%，部份原因便在於其推出的高端MiniLED電視。

2025年1月8日，在美國內華達州（Nevada）拉斯維加斯（Las Vegas）舉行的年度消費電子展（CES 2025）期間，一名與會者走過TCL攤位的展示區。（Reuters）

同樣的情景也在另一電視生產強國韓國上演。《朝鮮日報》去年12月引述市場研究公司Omdia的最新數據報道稱，隨着海信、TCL 等中國品牌的崛起，三星電子在高端電視市場「逐漸喪失優勢」。

報道稱，曾被認為「價廉劣質」的中國電視機正在高端市場取得明顯進步。2024年第二季度，TCL在80英寸及以上電視市場的銷量首次超過三星，與緊追其後的海信對三星形成夾擊之勢。

這一優勢保持到了第三季度，TCL以23%的市場份額繼續領先，三星從2023年同期的26%下滑至19%，海信繼續逼近，將差距縮小至1.65個百分點，同時把LG電子擠下季軍位置。

報道還引述專家分析指，如今消費者對中國電視的認知已經發生了轉變，不再認為中國電視只是廉價品。在液晶電視領域，中國和韓國產品之間已經幾乎不存在技術差距。而且中國電視廠商還在更多領域取得優勢，比如推出超大尺寸100英寸電視，並為高端電視產品配備具有人工智能（AI）功能的先進處理器。

去年11月，全球市場研究公司Counterpoint Research和DSCC聯合發佈的最新全球電視追蹤報告指出，2024年，中國品牌的快速增長，正在瓦解三星和LG對全球高端電視市場的壟斷。

去年11月，全球市場研究公司Counterpoint Research和DSCC聯合發佈的最新全球電視追蹤報告指出，2024年，中國品牌的快速增長，正在瓦解三星和LG對全球高端電視市場的壟斷。（Counterpoint Research官網）

報告顯示，尤其在OLED、QD LCD和MiniLED LCD組成的高端市場，中國品牌正搶奪越來越多的控制權。

根據Counterpoint Research的全球高端電視銷售數據分析，2024年第三季度，三星雖維持住領導者地位，但其高端市場出貨量份額在一年內下降了13個百分點，跌至30%；海信和TCL的高端電視出貨量則同比增長了一倍多，把LG擠到了第四名，一舉扭轉韓國品牌主導全球高端電視市場的格局。（Counterpoint Research官網）

2024年第三季度，三星雖維持住領導者地位，但其高端市場出貨量份額在一年內下降了13個百分點，跌至30%；海信和TCL的高端電視出貨量則同比增長了一倍多，把LG擠到了第四名，一舉扭轉韓國品牌主導全球高端電視市場的格局。

本文獲《觀察者網》授權轉載

