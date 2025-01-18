2024年度鞋款排行榜　Nike前10名不入　這日本品牌奪冠

潮鞋迷注意了！國外鞋類雜誌媒體《Hartcopy》日前公布2024年球鞋排行榜，日本知名運動品牌亞瑟士旗下潮鞋「Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU」，打敗Nike、adidas等品牌，奪下榜首。



《Hartcopy》公布2024年球鞋排行榜（Onitsuka Tiger）

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根據《Hartcopy》公布這份2024年度榜單顯示，冠軍由「Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU」拿下，第2名至第5名全部由adidas包辦，第2名為「Tischtennis by NAKED and Metagirl」、第3名為「GT-ii by SNS」，至於和港星陳冠希合作的鞋款「Dress Superstar by Edison Chen」，拿下第4名。至於第6至10名有PUMA、New Balance等品牌，值得注意的是，美國知名品牌Nike運動鞋沒有進入前10名。

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至於摘下冠軍的鞋款「Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU」，是亞瑟士旗下（ASICS）旗下Onitsuka Tiger（鬼塚虎）創立75周年，與法國百年品牌PATOU合作聯名，一推出就引發熱潮，根據官網顯示，每雙價格約1890港元左右。

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