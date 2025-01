2024年度鞋款排行榜　Nike前10名不入　這日本品牌奪冠

潮鞋迷注意了!國外鞋類雜誌媒體《Hartcopy》日前公布2024年球鞋排行榜,日本知名運動品牌亞瑟士旗下潮鞋「Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU」,打敗Nike、adidas等品牌,奪下榜首。



《Hartcopy》公布2024年球鞋排行榜(Onitsuka Tiger)

+ 2

根據《Hartcopy》公布這份2024年度榜單顯示,冠軍由「Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU」拿下,第2名至第5名全部由adidas包辦,第2名為「Tischtennis by NAKED and Metagirl」、第3名為「GT-ii by SNS」,至於和港星陳冠希合作的鞋款「Dress Superstar by Edison Chen」,拿下第4名。至於第6至10名有PUMA、New Balance等品牌,值得注意的是,美國知名品牌Nike運動鞋沒有進入前10名。

延伸閱讀:2025旅遊最安全國家排行榜出爐 冰島奪冠 亞洲只得這1國上榜(點擊連結看全文)

+ 12

至於摘下冠軍的鞋款「Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU」,是亞瑟士旗下(ASICS)旗下Onitsuka Tiger(鬼塚虎)創立75周年,與法國百年品牌PATOU合作聯名,一推出就引發熱潮,根據官網顯示,每雙價格約1890港元左右。

延伸閱讀:印度愛食雞 「山寨KFC」如雨後春筍 日攝影師:快湊齊A到Z(點擊連結看全文)

+ 10

延伸閱讀:

電詐風波延燒!王毅會東協使節 促相關國家負起責任打詐

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】