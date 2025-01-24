Elon Musk被大整蠱　柏林Tesla工廠現投影暗諷行納粹禮｜有片

世界首富馬斯克（Elon Musk）旗下位於德國柏林的特斯拉工廠（gigafactory），近日遭人投影他本人疑似行納粹禮的照片，以及一句所有德國人都熟悉的說話：「特斯拉萬歲」（Heil Tesla）。德國納粹黨自1930年代開始行納粹禮，通常敬禮時亦會說「希特拉萬歲！」（Heil Hitler!）或「我的元首萬歲！」（Heil, mein Führer!）



英國政治行動組織Led by Donkeys在網上分享在柏林特斯拉工廠的投影，諷刺馬斯克近日行納粹禮及批評其支持德國極右政黨的行為：

馬斯克1月20日出席美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的就職典禮，在活動期間疑似行納粹禮，儘管他事後否認有這個舉動，但事件已引起軒然大波。

2025年1月20日，特朗普（Donald Trump）開展第二任美國總統任期當日，馬斯克（Elon Musk）在華盛頓 Capital One體育場的講台上做出疑似納粹禮的手勢。（Reuters）

來自英國的政治行動組織Led By Donkeys與德國的政治行動組織政治之美（德文為Zentrum für Politische Schönheit，英文為Political Beauty）合作策劃了這場「惡搞抗議行動」，在特斯拉位於德國首都柏林的工廠上投影馬斯克近日行納粹禮的照片。

他們其後在網上發布的影片中指，馬斯克在這間工廠生產銷往歐洲市場的特斯拉汽車，類似的工廠令馬斯克成為全球首富。但現在馬斯克利用銷售特斯拉獲得的巨大財富，大力扶持歐洲的極右翼政黨。

他們指控馬斯克高調為德國極右翼「德國另類選擇黨」（Alternative for Germany，AfD）站台，指只有他們能拯救德國。兩個團體同時指責德國另類選擇黨使用大量納粹用語，散播假消息和企圖淡化納粹大屠殺（Holocaust）的嚴重性。

馬斯克較早前更與其黨魁魏德爾（Alice Weidel）在他旗下的X平台進行訪談，呼籲德國民眾在2月23日舉行的大選中支持另類選擇黨。影片批評魏德爾在訪談中試圖「篡改歷史」，將希特拉形容為一位「共產主義者」，但事實上，希特拉領導的納粹黨屬極右翼政黨和種族歧視者，當年屠殺了6百萬的歐洲猶太人。

影片最後呼籲民眾杯葛馬斯克的特斯拉汽車，因為購買特斯拉等於「間接資助」他扶持極右翼政黨。