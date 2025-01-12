德國選擇黨提名魏德爾為2月大選總理候選人　社民黨朔爾茨參選

德國2月舉行總理選舉，當地極右翼政黨德國另類選擇黨（Alternative für Deutschland，AFD）在週六（1月11日）確認正式提名其聯合黨魁之一的魏德爾（Alice Weidel）為總理候選人。



歐洲新聞台（Euronews）報道，德國選擇黨週六在其大本營之一的東部薩克森州里薩（Riesa）舉行了為期兩天的集會，會上宣布選擇魏德爾為即將舉行的大選的總理候選人，是該黨史上首次透過提名正式候選人競逐總理職位。

然而，由於其他德國政黨已經排除與極右翼民粹主義者合作的可能性，使魏德爾成為德國下一任領導人的前景仍然渺茫。

2025年1月11日，德國里薩（Riesa），德國選擇黨聯合黨魁之一魏德爾（Alice Weidel）在黨代會上被選為該黨2月大選總理候選人。 （Reuters）

民調顯示，在2月23日的選舉前，德國選擇黨以20%的支持率位居第二。落後於支持率為31%的保守派聯盟黨（CDU/CSU），但領先主流左翼的德國社會民主黨（SPD，簡稱社民黨）。德國選擇黨另一黨魁赫魯帕拉 (Tino Chrupalla) 在里薩舉行的黨代會上明確闡述該黨的目標：「現在我們必須突破 20% 大關並繼續攀升，」

同時，現任中左翼總理朔爾茨（Olaf Scholz）在週六的社民黨黨代會上被確認為候選人。他表示希望能取得逆轉勝利，但迄今為止，民調顯示其所屬的社民黨支持率為14-17%，尚無明顯變化的迹象。