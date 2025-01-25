華盛頓舉行大型反墮胎遊行　副總統萬斯：希望美國人多生育

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）運用行政權力，推翻拜登（Joe Biden）政府兩項保護墮胎權的行政命令，及不再資助提供墮胎服務的國際組織。首都華盛頓1月24日舉行大規模的反墮胎遊行。副總統萬斯（JD Vance）出席活動時表示，希望美國民眾能夠多生小朋友（more babies）。



英國《衛報》報道，數萬名來自全美各地的反墮胎民眾24日齊集華盛頓參與「生命大遊行」（March for Life），自1973年的羅訴韋德案（Roe v. Wade）確立墮胎權以來，「生命大遊行」每年都會舉行，即使美國最高法院2022年推翻羅訴韋德案，反墮胎人士依然每年舉辦這場活動。

報道指，在首個總統任期有參與遊行的特朗普，今次選擇發表錄影講話。親身出席的副總統萬斯在現場發表上任後首次公開演說，指特朗普是有史以來最支持家庭和生命的美國總統。

萬斯表揚參與活動者堅信「每個孩子都是奇蹟，都是上帝的禮物」，並談及許多家庭和單親家長在生育和撫養孩子方面所面臨的困難。

萬斯又表示希望美國民眾多生育。報道指，他與太太烏莎（Usha Vance）共育有3名子女，分別是7歲、4歲和2歲。

2025年1月24日，美國華盛頓，反墮胎示威者聚集參與年度「生命大遊行」（March for Life）集會，美國副總統萬斯（JD Vance）在場發表講話。（Reuters）

報道又指，特朗普24日簽署一項行政命令，禁止聯邦資金在美國用於資助墮胎，並撤銷拜登兩項保障女性獲得生育保健服務的行政命令，當中一項是保障女性前往其他州份尋求墮胎的權利。