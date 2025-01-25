美副總統萬斯「一鎚定音」　參議院51-50確認海格塞斯防長任命

獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名出任國防部長的前霍士新聞（Fox News）主播海格塞斯（Pete Hegseth），參議院1月24日表決，結果贊成及反對各佔50票，最終在兼任參議院議長的副總統萬斯（JD Vance）「一鎚定音」投下關鍵一票，最終以些微之差通過確認海格塞斯任命。



海格塞斯在去年11月獲得特朗普提名後，被揭發涉及性侵指控，引起巨大爭議。他後來又被美國媒體爆料指，其母親2018年因不齒兒子的所作所為，曾發電子郵件給他，指責他多年來貶低、欺騙、出軌、虐待和利用女性的行為「卑劣」（despicable）。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的國防部長人選海格塞斯（Pete Hegseth）在華盛頓國會大樓出席特朗普的總統就職典禮。（Reuters）

儘管海格塞斯深陷醜聞爭議，美國參議院1月23日以51票贊成49票反對，以些微差距通過推進海格塞斯的提名確認程序，為24日正式對其確認提名進行全院投票鋪平道路。

而在24日參議院全院表決時，47名民主黨及獨立派參議員全部投下反對票，而53名共和黨人中，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、柯林斯（Susan Collins）及穆爾科斯基（Lisa Murkowski）亦倒戈。

根據美國憲法，副總統只能於參議院表決中支持和反對票數相同時才可投下關鍵性的一票，而海格塞斯亦成為美國史上第二位需要由副總統「一鎚定音」確認的內閣官員；另一人則是上屆特朗普政府的教育部長德沃斯（Betsy Devos）大，她接近沒有公共教育經驗，但在大選期間向特朗普大量「課金」，最終在表決時由時任副總統彭斯（Mike Pence）出手相救。