美國首席大法官批公職人員威脅司法獨立　外媒：暗指特朗普萬斯

當地時間2024年12月31日，美國最高法院首席大法官羅伯茨（John Glover Roberts, Jr.）在年終報告中警告稱，暴力、恐嚇、虛假信息和威脅不服從合法法院的裁決，正讓美國的司法獨立性（judicial independence）處於危險之中。



羅伯茨稱，公職人員也令人遺憾地參與到這些威脅美國司法獨立性的行動中。儘管他沒有點名具體的公職人員，但美國《華盛頓郵報》、美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》等媒體均認為，羅伯茨指的是美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和當選副總統萬斯（JD Vance）。

美國最高法院公布的首席大法官羅伯茨照片。（美國最高法院網站）

羅伯茨今年1月即將年滿70歲，2005年由時任總統小布殊（George W. Bush）提名進入最高法院。作為首席大法官，羅伯茨在2020年年初主持了對特朗普的彈劾審判。

在2024年的年終報告中，羅伯茨援引統計數據寫道，從1789年到1979年間，美國只有一名聯邦司法官員在任職期間被殺害。但幾十年來，心懷不滿的當事人對幾名法官及其家庭成員實施了暴力行為。在過去十年中，針對法官的威脅和敵對通訊增加了兩倍，僅在過去五年中就記錄了1千多起針對聯邦法官的嚴重威脅。

「令人遺憾地，公職人員最近也試圖恐嚇法官。」羅伯茨哀嘆道，他們「在沒有可信依據的情況下，暗示法官的不利裁決存在政治偏見」。他舉例稱，一位聯邦地區法官在一個「備受矚目的案件中的決定」促使一名當選官員呼籲彈劾他，使得他需要尋求律師協會為其辯護，「因法官對案件的裁決而試圖恐嚇的行為是不恰當的，應該被強烈反對」。

羅伯茨沒有點明他說的試圖恐嚇法官的公職人員是誰，但外媒將猜測的矛頭紛紛指向了兩個人——特朗普和萬斯。

《衛報》稱，雖然他沒有點名，但這些言論可以被視為對特朗普的含蓄批評，他抨擊了多位主持他刑事和民事案件的法官的誠信。2018年，羅伯茨就曾批評過當時的美國總統特朗普，因為特朗普當時用政治偏見來攻擊一位裁定其政府庇護政策無效的法官，稱其為「奧巴馬法官」。

2024年9月11日，美國紐約，圖為特朗普和萬斯出席美國9・11遇難事件23周年紀念儀式。（Reuters）

美媒指出，特朗普本人也經常抨擊聯邦法院，批評最高法院的裁定。本週早些時候，特朗普競選團隊的一位發言人以「我們的司法系統被當成了政治武器」的批評，回應了美國聯邦第二巡迴上訴法院的一項裁決，該裁決駁回特朗普要求重新審理女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）起訴其性侵和誹謗一案的請求。

在選舉前的一系列採訪中，萬斯對最高法院提出了質疑。《華盛頓郵報》評論員在一篇文章中指出，迄今為止最突出的、宣揚違抗法院命令的當選官員是耶魯大學法學院畢業生萬斯，藐視法庭是他一再建議的事情。

文章稱，萬斯2021年的一檔播客節目中稱，「用我們的人取代他們」，當法院阻止時，「向傑克遜（Andrew Jackson，美國第七任總統）一樣對法院裁決做出回應」，並稱「首席大法官已經做出了裁決，現在讓他自己去執行吧」。19世紀30年代，美國最高法院要求時任總統傑克遜保護印第安人部落的權力，但傑克遜不接受這一裁決，表示「大法官已經做出了裁定，就讓他去執行」。

《華盛頓郵報》文章指出，萬斯的話不是隨意的、一次性的評論。今年年初，萬斯在接受採訪時表示，如果當選總統說「我可以控制我政府的工作人員」，而最高法院插手說「你不能那樣做」，這就像是憲法危機。

不過，羅伯茨似乎也沒有將民主黨人排除在他說的「公職人員」之外。外媒指出，羅伯茨曾在2020年譴責參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在最高法院外抗議部份裁決並威脅法院的行為。羅伯茨當時稱，「大法官們知道批評是隨之而來的，但來自政府最高層的這種威脅性言論不僅不合適，而且是危險的」。

在今年的報告中，羅伯茨還提及了虛假信息對司法獨立的威脅。他稱，社交媒體、機械人甚至是「敵對的外國行為者」擴大了虛假信息在公眾輿論中的傳播，在某些情況下，「使用虛假或誇張的敘述在我們的民主制度中煽動不和諧」。

美國會騷亂：圖為2021年1月6日位於美國華盛頓的國會大樓外，警方炮火爆炸，映得國會大樓火光熊熊。（Reuters）

《國會山報》指出，在擔任首席大法官的近二十年任期內，羅伯茨一直關注最高法院的形象，保持其凌駕於黨派政治之上的站位。他發表上述言論之際，公眾對最高法院的信任度接近歷史最低點，而愈演愈烈的威脅加劇了對法官安全的擔憂。

「在面臨動盪的一年之後，在特朗普重回白宮之前，最高法院正處於十字路口。」《華盛頓郵報》報道稱，2024年，最高法院發布了備受爭議的裁決，授予特朗普和其他總統廣泛的豁免權，使總統們免於因官方行為而受到起訴，允許特朗普出現在2024總統選舉的選票上。

2024年5月30日，美國紐約，圖為當時因掩口費案被裁罪成的特朗普在法院發表講話，他身邊就是自己的辯護律師Todd Blanche。（Reuters）

同時，最高法院還面臨更多的道德爭議。2023年4月，最高法院保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas）被曝長期以來多次接受共和黨捐贈人克羅（Harlan Crow）的資助，與其在美國國內和國外度假旅遊，其中2019年夏季一次在印尼的9日之行包括花費數十萬美元乘坐私人飛機和豪華遊艇。

《華盛頓郵報》分析稱，特朗普的第二個任期可能會給最高法院帶來新的考驗。特朗普承諾驅逐大量移民，對外國商品徵收關稅，解僱數千名聯邦工作人員，這些舉措可能會在法庭上受到挑戰，並最終可能將被提交給大法官決定。

一項由民調機構蓋洛普（Gallup）做出的調查顯示，美國公眾對整個司法系統的信心已經崩潰，僅35%的美國人信任法院，而2020年這一數據接近60%。該機構的另一項民意調查顯示，公眾對最高法院的支持率徘徊在歷史最低點附近，截至去年9月，51%的受訪者對最高法院表示不滿。

蓋洛普美國社會研究部主管Lydia Saad表示，這種下降令人震驚，因為根據民調，只有在經歷經濟或政治危機的國家才會出現這樣的下跌。

Saad分析稱，數據表明美國公眾的這種情緒跨越了政治派別，公眾對最高法院的不滿最初可能由共和黨人推動，因為他們不同意針對特朗普的指控，但最近，最高法院決定給予特朗普和其他總統廣泛的豁免，讓民主黨人對最高法院的信心也急劇下降，造成雙重打擊。

2024年8月3日，美國佐治亞州亞特蘭大，美國共和黨副總統候選人參議員萬斯大與共和黨總統候選人、美國荊總統特朗普一起舉行的競選活動，並發表講話。（Reuters）

羅伯茨沒有在年終報告中提及最高法院的信任危機，這遭到了馬里蘭州民主黨眾議員Jamie Raskin的批評。他表示，「首席大法官不討論法庭上的大象（the elephant in the courtroom，意指顯而易見的法律問題），這是深刻的道德危機，它已破壞了法院在全國的地位」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

