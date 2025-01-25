風暴伊奧文吹襲英國及愛爾蘭1死　逾百萬戶停電｜有片

英國媒體報道，風暴「伊奧文」（Storm Éowyn）正吹襲英國北部和愛爾蘭，為當地帶來狂風暴雨，海陸空交通受阻。英國氣象局1月24日向北愛爾蘭及蘇格蘭地區發出罕見的強風紅色警報，警告風暴會損毀房屋、吹倒樹木及導致停電，英國其他地區亦發出橙色及黃色警報。伊奧文已在愛爾蘭造成1人死亡，英國及愛爾蘭則有上百萬戶停電。



英國廣播公司（BBC）25日引述愛爾蘭警方報道，一名男子在車中被倒下的大樹壓死。

報道指，愛爾蘭遭遇有紀錄以來最強的陣風，導致725,000戶房屋停電，約138,000人斷水。

有網民分享遭遇風暴伊奧文吹襲北愛爾蘭首都貝爾法斯特的情況：

英國各地24日錄到的陣風達到每小時160公里，數百萬人被要求留在家中。

據報道，蘇格蘭同日五分之一的航班被取消，所有火車停駛。由於風暴損壞了建築物並吹倒了樹木，北愛爾蘭的所有學校都停課。

北愛爾蘭首席部長Michelle O'Neill表示，北愛爾蘭正處於「風暴之眼」（the eye of the storm），生命和財產正面臨嚴峻的威脅。這場風暴為當地帶來27年來最強的陣風。

據當地媒體表示，北愛爾蘭有25萬戶停電，可能需要10日才能讓所有的家庭恢復供電。