日本2025賞櫻花攻略　各地預期綻放日子一次揭曉

2025年，從南到北，日本各地的櫻花盛開時間各不相同，日本櫻花盛開的季節又一次即將如約而至，給整個國家帶來一年一度的視覺盛宴。



根據氣象公司Weather Map（ウェザーマップ），在東京，櫻花的初綻日定在3月22日，盛開日預計在3月30日。這段時間，城市裏的櫻花樹將綻放出粉嫩的花朵，吸引着成群的遊客和市民前來賞花、拍照，營造出一片浪漫的春日氛圍。

2025年，從南到北，日本各地的櫻花盛開時間各不相同，日本櫻花盛開的季節又一次即將如約而至，給整個國家帶來一年一度的視覺盛宴。（氣象公司Weather Map）

另一座歷史悠久的城市京都，預計櫻花將於3月26日初綻，盛開日則定在4月2日。京都的櫻花盛開季節也是遊客們心馳神往的地方，古老的庭園和寺廟在櫻花的映襯下顯得格外美麗，讓人仿佛置身於童話般的世界。

而在北海道的札幌市，櫻花的初綻日預計在4月25日，盛開日則在4月28日。北海道的櫻花盛開時間相對較晚，這裏的櫻花季節也是一場引人入勝的自然盛宴，吸引着遊客們前來感受當地的美好。