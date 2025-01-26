Elon Musk網上現身德國AfD競選活動　再次公開力撐極右翼政黨

德國另類選擇黨（AfD）周六（1月25日）於德國東部城市哈勒（Halle）舉行競選活動時，獲美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）透過視像亮相，是他在短短幾週內第二次公開表示支持對方。



馬斯克透過視像向現場人群發表講話，受到了聚集在哈勒一個大廳內的約4500名AfD支持者的熱烈歡呼。在與德國選擇黨總理候選人、黨魁魏德爾（Alice Weidel）交談時，馬斯克重申他相信AfD是德國在2月23日即將舉行的大選中的「最大希望」。

2025年1月25日，德國選擇黨(AfD) 競選活動期間，馬斯克（Elon Musk）在屏幕上發表視像講話，而AfD聯合領導人魏德爾（Alice Weidel）則站在台上。（Reuters）

在德國現任總理朔爾茨（Olaf Scholz）失去信任投票，且其執政聯盟在經歷數月的動盪破裂後，德國將於2月提前舉行聯邦議院選舉。目前AfD支持率不斷上升，最近成為自納粹時代以來第一個贏得德國州選舉的極右翼政黨，並在即將舉行的2月大選的民意調查中表現良好。

馬斯克在競選活動上談到了保護德國文化和保護德國人民，並表示：「為德國文化、德國價值觀感到自豪是件好事，但不要因為某種多元文化主義而失去這些，因為多元文化主義會淡化一切。」