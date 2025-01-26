美國CIA：新冠病毒「更有可能」從中國實驗室泄漏

美國中央情報局（CIA）改變對新型冠狀病毒起源的官方立場。美中情局1月25日說，新型冠狀病毒「更有可能」從中國實驗室泄漏，而不是通過動物傳播。



法新社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命的中情局新局長拉特克利夫（John Ratcliffe）在周五發表的一次採訪中說，上任第一天的優先事項是對新型冠狀病毒的起源進行評估。

2022年11月28日，中國北京，圖為一名身穿防護服裝的人員站在一個居民社區門口。（Reuters）

拉特克利夫告訴右翼媒體《Breitbart》：「我們將不再袖手旁觀。」他認為新型冠狀病毒是從武漢病毒研究所泄漏的。

美中情局發言人周六在一份聲明中說：「根據現有的報告，中情局以低置信度評估認為，相比起自然界，新型冠狀病毒感染疫情的起源有更大可能性與研究有關。」

中情局此前尚未確定新型冠狀病毒是由實驗室事故引發，還是從動物身上溢出。

不過，中情局指出，他們對這項研究「信心不高」。發言人補充說：「中情局繼續評估認為，新型冠狀病毒感染疫情源自實驗室和自然界這兩種說法都是合理的。」

一名美國官員告訴法新社，這一轉變是基於中情局前局長伯恩斯（William Burns）下令對現有情報進行的新分析，分析在拉特克利夫本周上任之前完成。

一些美國機構，如聯邦調查局（FBI）和能源部，支持實驗室泄漏理論，儘管信心程度各不相同，情報界的大多數部門傾向於自然起源。

2025年1月23日，美國華盛頓，圖為新任中情局局長宣誓就職。（Reuters）

實驗室泄漏假設的支持者強調，已知最早的新型冠狀病毒病例出現在中國武漢，這裏有一個冠狀病毒研究中心。

本文獲《聯合早報》授權轉載

