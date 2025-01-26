奧巴馬突現婚變傳聞　美國一線女星遭捲入　英媒：她深感離奇

在美國前總統奧巴馬（Barack Obama）單獨出席卡特（Jimmy Carter）葬禮與特朗普（Donald Trump）總統就職禮後，網絡突然湧現奧巴馬與妻子米歇爾（Michelle Obama）的婚變傳聞，甚至翻出美國八卦雜誌約半年前一篇指奧巴馬與荷里活女星珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）「爆出火花」的報道，英媒1月26日最新引述消息人士指，這位女星對此深感離奇，希望制止謠言。



2022年9月，奧巴馬在白宮站於米歇爾的畫像旁（Reuters）

事件始於米歇爾缺席卡特葬禮與特朗普就職禮後，網絡出現不少對奧巴馬、米歇爾關係生變的猜測，美媒1月中則曾引述消息人士指，米歇爾不出席特朗普就職禮的原因其實是無意「團結在特朗普的周圍」。

互聯網上的奧巴馬「婚變」傳聞未止息，更把《老友記》（Friends）女主角珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）捲入到事件中，2024年8月，美國八卦雜誌In Touch刊文指奧巴馬與珍妮花安妮斯頓互與對方「有興趣」，這篇報道如今再被翻出散播。事實上在2024年10月，珍妮花安妮斯頓接受美國名嘴Jimmy Kimmel訪問時澄清謠言，指自己只跟奧巴馬見面過1次，傳言絕對虛假。

↓ 珍妮花安妮斯頓接受美國名嘴訪問澄清謠言 ↓

《每日郵報》1月25日最新引述消息人士指，珍妮花安妮斯頓對於傳聞再度出現感到擔憂又困惑，「她幾乎不認識奧巴馬，更不用說和他約會了。」消息人士稱「她告訴朋友，這麼多年來她一直處身於公眾視線下，這肯定是她聽過最離奇的八卦。」

圖為《老友記》（Friends）女主角珍妮花安妮斯頓（IG@Jennifer Aniston）

報道指，珍妮花安妮斯頓希望制止流言，「她為米歇爾感到難過，因為她看過那些聲稱奧巴馬夫婦婚變的故事，她也親身經歷過成為這類故事的主角，知道那種感受。」