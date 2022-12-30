米歇爾出書爆料：有10年因這事「無法忍受」老公奧巴馬
撰文：聯合新聞網
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美國前總統奧巴馬（Barack Obama；歐巴馬）夫婦今年慶祝珍珠婚，正在宣傳新書的前第一夫人米歇爾（Michelle Obama；蜜雪兒）在一場電視專訪中表示，在她與奧巴馬迄今卅年的婚姻中，她曾有長達十年「無法忍受」奧巴馬；那十年，他們的孩子還小；如今走過那段「不平衡」時期，米歇爾分享心得表示，「婚姻從來就不是五五分」。
奧巴馬夫婦的兩個女兒瑪麗亞和莎夏現年二十四歲和二十一歲，她們在父親就任總統、全家搬進白宮時，分別為十歲和七歲。
現年五十八歲的米歇爾日前接受Revolt電視聯播網訪問時透露，她和奧巴馬在職場尋求發展時，年幼的孩子曾讓兩人關係出現挑戰。
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「人們會覺得我這麼說有點刻薄：我有十年無法忍受我丈夫。猜猜它是什麼時候發生的？孩子還小的時候。」
米歇爾說：「那十年，我們努力打拚事業、操心學校的事以及誰做這做那時，我曾這樣想：『啊，這不公平！』」
米歇爾談到自己一開始「衡量」和奧巴馬的分工，例如每人換了多少尿片或奧巴馬在健身房待了多少時間。她說：「小孩子有要求，卻沒辦法說話，溝通不順，一直在哭，她們不理性，卻有需要；而你愛她們勝過一切，你不能怪她們，所以你轉向對方出氣」。
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