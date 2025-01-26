中國DeepSeek新大模型R1　性能比肩OpenAI　外媒：成本僅30分之1

僅相隔兩個月，中國初創公司DeepSeek（深度求索）再度發布廉價大模型，其性能可比肩美國OpenAI最新模型。



綜合英國科技周刊《自然》（Nature）和英國科技網站「生命科學」（Live Science）等報道，DeepSeek去年12月發布免費語言大模型DeepSeek V3，並稱在兩個月內花費558萬美元（約4,352萬港元）完成訓練該模型，所需時間和費用僅矽谷競爭對手的十分之一。

中國對沖基金幻方量化旗下的子公司DeepSeek星期一（1月20日）發布推理模型DeepSeek-R1，在第三方多個項目的基準測試中均超越美國OpenAI開發的最新模型o1。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，美國微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）星期三（1月22日）在達沃斯世界經濟論壇上說，DeepSeek的新模型令人印象深刻，不僅因為他們有效地構建一個開源模型，還因為它的推理計算效率極高。「我們應該非常嚴肅地看待中國人工智能（AI）的發展」。

除測試表現優於o1外，R1的訓練成本和開源開放程度也勝於o1。《自然》周刊報道稱，開源開放指的是，讓用戶參與二次開發，可更改演算法。雖然可自由重複使用，但R1的開源開放程度仍受限，因為訓練數據尚未公開。

圖為微軟（Microsoft）行政總裁納德拉（Satya Nadella）2023年11月15日在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）行政總裁會議。（Reuters）

《每日經濟新聞》引述DeepSeek發布的技術報告稱，R1的訓練成本是o1的三十分之一。《自然》周刊報道稱，R1給用戶開出低廉的使用方案，是o1的三十分之一。

讓西方科技界讚歎的是，DeepSeek在受美國限制先進科技輸華的背景下，依然開發出新穎模型。

2023年2月3日，圖為人工智能企業OpenAI及其旗下軟件ChatGPT的標誌。（Reuters）

「生命科學」報道稱，美國限制向中企出口先進AI計算晶片，迫使R1研發者採用更智能和有效的演算法，以彌補演算能力的不足。ChatGPT據報需要一萬台英偉達（Nvidia）的圖像處理器處理訓練數據，DeepSeek工程師稱他們僅用2000台圖像處理器就取得相同結果。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

