英倫銀行首位外籍行長將接任杜魯多？Mark Carney獲加國防長撐腰

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）日前已宣布辭去執政黨自由黨領袖職務，並將在自由黨選出新領袖後辭去總理職務。下一任自由黨領袖寶座花落誰家，是連日來加拿大政壇最受關注的話題。



據彭博社、加拿大廣播公司等報道，曾經擔任加拿大央行行長、以及英倫銀行（Bnak of England）首任非英國人行長的卡尼（Mark Carney），已獲得包括加拿大外交部長、國防部長在內多位內閣要員的支持，儼然成為競逐自由黨領袖隊伍中的最大熱門。

圖為前英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）2022年5月16日出席活動時發表講話。（X@MarkJCarney）

輿論大多認為，作為經濟學家，卡尼的履歷令人印象深刻，其職業信譽也十分契合加拿大民眾目前最關心的經濟問題，但一直以技術官僚示人的卡尼缺乏政治經驗，恐難以向民眾充分展示自身的「領導力」。

此外，由於自由黨在民調結果中的表現遠遠遜色於反對黨，卡尼即便當選黨內領袖，率領該黨贏得眾議院選舉的前景也相當嚴峻。

1965年，卡尼生於加拿大西北地區的史密斯堡（Fort Smith），並在愛民頓（Edmonton）長大，畢業於哈佛大學和牛津大學。他曾在知名投行高盛供職13年，後擔任加拿大央行副行長、加財政部高級副部長。

2025年1月16日，加拿大央行行長、前英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）在加拿大艾伯塔省愛民頓宣布，他將競選成為執政自由黨領袖。（Reuters）

2008年至2013年，卡尼擔任加拿大央行行長，並在2013年至2020年出任英格蘭央行行長，他也是英格蘭央行史上首位擔任行長的非英國人。

綜合加拿大電視網、加拿大廣播公司等媒體梳理，目前支持卡尼的加內閣成員已達到16位，包括但不限於：

國防部長布萊爾（Bill Blair）、外交部長趙美蘭（Melanie Joly）、住房部長納撒尼爾·厄斯金-史密斯、交通部長阿南德（Anita Anand）、應急準備部長石俊（Harjit Sajjan）、原住民關係及北方事務部長阿南達桑格里（Gary Anandasangaree）、勞工部長麥金農（Steven MacKinnon）、環境及氣候變化部長吉爾博（Steven Guilbeault）、能源部長威爾金森（Jonathan Wilkinson）等。

圖為2022 年10月26日，加拿大魁北克省，加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）出席外交歡迎會。（Reuters）

關於支持卡尼的原因，加外長趙美蘭提到了英國脫歐與2008年金融危機，二者均與卡尼的職業生涯緊密關聯。趙美蘭認為卡尼「有能力應對重大危機」。加防長布萊爾表示，卡尼「在帶領國家經濟渡過困難時期的經驗豐富，成績斐然。他已證明自己能夠跨越黨派界限。」

加環境部長吉爾博則認為，卡尼最適合「管理」美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），並在未來幾年帶領加拿大經濟實現能源轉型。

半島電視台報道稱，卡尼試圖將自己描述為「局外人」，以此與不受歡迎的杜魯多保持距離。儘管在2020年，他曾經擔任杜魯多的非正式顧問，在疫情期間為其提供經濟應對方面的建議。

2025年1月6日， 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布辭去自由黨黨魁（Reuters）

在14日的一場競選活動上，卡尼指責杜魯多政府頻繁偏移對經濟問題的關注度，未能充分發揮加拿大的經濟潛力。他還批評保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）是與特朗普談判的「最糟糕」選擇。

多倫多大學政治學教授塞姆拉·塞維表示，卡尼作為加拿大央行前行長的經歷使他「在經濟問題上享有相當大的信譽」，而經濟問題正是加拿大人在生活成本上升和住房危機背景下最為關心的問題。

「他可以將自己定位為管理通貨膨脹、住房負擔能力和金融不安全方面的專家。」塞維說。

2025 年1月15日，加拿大總理杜魯多在加拿大安大略省渥太華舉行的省和地區領導人會議後的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

但在另一方面，塞維強調說，卡尼「缺乏直接的政治經驗，可能會讓他看起來與基層問題脫節」。「他的技術官僚背景，可能無法輕易轉化為選民在困難時期所期望的那種領導力。」

針對卡尼的履歷，《多倫多太陽報》提出，儘管在2008年至2009年，卡尼是加拿大政府帶領國家走出經濟危機的優秀團隊的一員，但也僅僅是一員而已，主要作出決策的人是時任總理哈珀（Stephen Harper）及時任財政部長費拉逖（James Flaherty）。

報道還稱，卡尼的英倫銀行行長任期也頗具爭議。有人抱怨，本應保持中立的卡尼干預英國脫歐的政治事務。卡尼也因在英國脫歐後印發過多貨幣且在利率問題上發出混亂信號受到批評。

2014年2月28日，時任英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）在德國法蘭克福舉行的金融穩定與中央銀行作用研討會上。（Getty Images）

在法語的學習和使用上，卡尼同樣面臨挑戰。外界仍質疑他能否在沒有講稿的情況下說好法語。英語和法語同為加拿大的官方語言。

據稱，卡尼目前每天都在助手的幫助下提高法語水平。彭博社認為，此舉有重要意義，一旦他當選自由黨領袖，將在眾議院選舉中與能夠說流利雙語的博勵治爾展開激烈競爭。

當前，卡尼和前副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）一道，被視作是競逐自由黨領袖隊伍裏的領先者。

據稱加拿大財長兼副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）可能成為接替總理杜魯多（Justin Trudeau）的人選。（Reuters）

方慧蘭曾做過記者，長期以來一直是杜魯多核心圈子的成員，擔任過國際貿易部長、外交部長等多個重要職務。因和杜魯多在如何應對美國關稅威脅等問題上存在分歧，她於去年12月16日辭去內閣職務。此舉被視作促成杜魯多辭職的「關鍵一擊」。

彭博社報道稱，在方慧蘭辭職前，杜魯多曾經提出將她調往內閣的其他職位，並要求由卡尼出任財政部長。

方慧蘭19日表示，已準備好對特朗普的關稅威脅進行「對等」的反擊。「如果你們打我們，我們會還擊。」方慧蘭強硬表態說，要造成「美國有史以來最大的貿易挫折」。

2024年1月29日，加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）會見記者。（Reuters）

不過方慧蘭僅獲得少數內閣官員的支持，如衛生部長馬克·霍蘭德、司法部長阿里夫·維拉尼等。

方慧蘭24日受訪時強調，她正在與「渥太華建制派」競爭，「我競選的核心是要看到，這不是自由黨精英的決定，而是事關基層（的態度）。」

一些不願透露姓名的自由黨高層人士向彭博社表示，杜魯多內閣內部仍對方慧蘭去年12月將政府推入混亂的舉動心懷不滿。此外，方慧蘭在內閣任職多年，「自由黨最好選擇一位政治包袱較少的領袖。」

2024年11月6日，加拿大渥太華，圖為方慧蘭在會議上發表講話。（Reuters）

24日，加拿大總理辦公室在一份聲明中稱，杜魯多和總統辦公室「在整個自由黨領袖競選過程中將保持中立」。

近年來，杜魯多政府的支持率持續下降。反對黨指責政府與加拿大民眾的實際需求脱節：未能有效抑制房價飛漲和提升民眾收入水平，移民政策過於激進，推行的綠色碳稅政策增加了企業的運營成本，影響了經濟發展。

在宣布辭職前，杜魯多已向加拿大總督瑪麗·西蒙（Mary Simon）要求議會休會至3月24日，獲得批准。此舉為自由黨選舉新領袖爭取了時間，反對黨將無法發起不信任投票推翻政府並促成立刻提前大選。

中國駐加拿大大使王鏑2024年6月26日向加拿大總督（Governor General）西蒙（Mary Simon）遞交國書。（中國駐加拿大大使館官方網站）

預計自由黨將於3月9日選出該黨新一任領袖。

不過，輿論認為，不論誰當選自由黨新領袖，都很難為自由黨政府「續命」。眾議院選舉一般每4年舉行一次，下次最晚將在2025年10月舉行。如果自由黨新領袖領導的政府無法在議會復會後通過信任投票，新一屆眾議院選舉最早可能於5月舉行。

最新的一份民調數據顯示，自由黨支持率僅為20%，遠遠落後於保守黨的46%，幾乎必輸無疑。

2024年12月17日，加拿大安大略省渥太華，總理杜魯多（Justin Trudeau）在自由黨團假日派對上發表演講。（Reuters）

杜魯多下台於「內憂外患」之中。特朗普此前威脅說，他可能從2月1日起對所有從加拿大進口的商品徵收25%的關稅。此外，特朗普還聲稱，希望將加拿大納入美國、使其成為「第51個州」。

加拿大國內普遍認為，特朗普的威脅是一種談判策略，真正目的是逼迫加墨兩國在貿易談判中讓步，同時促使加墨兩國加強邊境安全、加拿大增加國防開支。

因此，有觀點指出，誰能在與美方的談判中真正維護加拿大的利益，將是下一階段決定加拿大民意走向的最重要因素。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

