杜魯多走了　加拿大也要撤了嗎？

毫無疑問，杜魯多近十年的加拿大總理任期，在西方領導人中屬於「長壽」了。但這十年對於加拿大而言卻是一年不如一年。如今的問題是，加拿大作為一個國家該何去何從，難道真的要被併入美國？

作為前總理老杜魯多（Pierre Trudeau，連任四屆加拿大總理）的兒子，杜魯多（Justin Trudeau）出生時就是個備受矚目的名人，人們喜歡稱他為「王子」。年輕時，賈斯廷談及從政時表示：「我一生都知道，只要我想，這隨時都可實現。」果真如此，2015年，44歲的賈斯廷迅速贏得大選，成為第23任加拿大總理。近10年來，杜魯多一直像王位繼承人一樣執政，肆意揮霍着「偶像」的魅力。

2025年1月6日， 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣佈辭去自由黨黨魁（Reuters）

進步者帶領國家走向衰退

加拿大背靠着美國，賈斯廷的成長環境決定了他是個超脱的「新自由主義者」，持有典型的所謂「民主進步」思維。因此，他是積極跨性別支持者，女權主義者、環保主義者，絕對身份平等倡導者，要調查歷史真相併與所有人和解……他比奧巴馬（Barack Obama）更加用力揮舞着「變革與希望」旗幟。他的進步「政治正確」獲得了西方「主流」媒體的讚譽，一位來自七國集團的前歐洲領導人表示，在與杜魯多會晤時，人們排着隊與他自拍，把他當作搖滾明星一樣對待。

2016年，美國特朗普（Donald Trump）上台執政，杜魯多顯然更痴迷奧巴馬的政治進步路線。2017年，特朗普對移民採取強硬措施，而杜魯多決定向難民敞開大門——「對於那些逃離迫害、恐怖和戰爭的人們，加拿大歡迎你們，不論你們的信仰如何。多樣性是我們的力量。」特朗普頒佈所謂的「穆斯林禁令」後，杜魯多甚至親自前往機場，迎接抵達加拿大的敘利亞難民。「他孩童般的魅力和五顏六色的襪子矇蔽了許多人的雙眼。」英國《每日電訊報》評論道。

杜魯多喜歡人們的擁戴與五光十色的光環。他顯然更看重自己是一名「進步人士」的領袖，而不是腳踏實地治理自己的國家，對待國際事務中他的短視與昏聵更是給自己與加拿大帶來前所未有的危險。

如今的西方世界，為何右翼（或極右翼）迅速崛起，皆拜所謂左翼的政治精英們動輒就把意識形態、價值觀掛在嘴邊，在經濟、移民、政治正確、性別跨越（LGBT）、社會世俗化、少數族群權益等等方面搞的烏煙瘴氣，毫無章法。

杜魯多執政的這十年，加拿大經濟從繁榮到蕭條的速度超出了任何人的預期。國家統計局（Stat-Can）等官方數據顯示，十年間聯邦債務翻了一番，從6,120億加元升至1.2萬億加元，幾乎相當於加拿大自1867年至2015年的總負債；拿大財政儲備從盈餘15萬億加元，變成負資產29萬億；包括經濟增長乏力、通貨膨脹、移民等因素，導致人均實際GDP回落到2014年的水平；房價從極高水平回落，但仍大幅上漲，2024年底加拿大平均房價為694,411加元，即使考慮到通脹，這一數字也比2015年上漲了約20%。

加拿大犯罪嚴重指數（Crime Severity Index）十年中上升了八成，由2014年記錄的516起兇案（自1966年以來最低），此後逐年上升至2023年的778起兇殺案，而2022年的兇殺率達到了1992年以來的最高點；此外，合法大麻銷量大增，從2016年的2.4億加元增至如今的47億加元，吸毒過量死亡人數飆升4倍，平均每天有21名加拿大人死於藥物過量。

有分析指，杜魯多政府的完結或是加拿大迎來重生的機會。(Reuters)

加拿大其他各項發展數值也令人堪憂。杜魯多打造的愛國血統、多彩形象，以及開放、包容、進步的「偶像」人設，正是西方「選票民主」最重要的部分。這樣民主曾被譽為歷史的終結，現在卻成為西方國家各式各樣的民主混亂。而杜魯多正是代表着這種民主的虛榮與虛化——民主風格、華麗粉飾遠遠大於實際內容。

就如西方媒體所評價，杜魯多在精心策劃的社交媒體形象和他那著名的襪子背後，是新自由主義政策對加拿大工薪階層和中產階級的摧殘。房價飆升，許多加拿大年輕人的置業夢想變得遙不可及。由於政府的經濟政策偏向企業利益，忽視了為生計而掙扎的人們，財富不平等進一步擴大。

加拿大的媒體早在多年前就有不少聲音認為，杜魯多就是一個未長大的孩子，懷揣着幼稚的理想，軟弱且缺少決斷力。但人們卻完全被這位衣食無憂的帥哥迷惑住了。

杜魯多為何總是自取其辱

加拿大堪稱與中國關係最好的西方國家之一。老杜魯多是首位訪問中華人民共和國的加拿大總理，但在杜魯多的任期內，這種良好的雙邊關係令人驚訝的一夜惡化，滿地雞毛。加拿大史無前例的協助美國居留了孟晚舟這位華為重要的人物。絕大多數西方領導人都明白，這是美國挖的「大坑」，但加拿大似乎沒有猶豫就跳了下去！加拿大不明白這根本就是一場大國博弈的政治絞殺局，更不會預料到地緣政治產生的巨大漣漪會吞噬自己。可以說，是杜魯多主動選擇了這一場對本國百害而無一利的大麻煩。雖然事後很快就懊惱不已，但只能硬挺着以「法律」的名義。

此後，杜魯多政府在更廣泛的中加關係上昏招連連，政治、經濟、外交和社會等全方位與中國進入對抗階段。杜魯多缺乏獨立的外交政策，輕易的讓加拿大成為了中美對抗中的棋子。美國《外交政策》雜誌也認為：「加中兩國之間信任的削弱帶來了長期的重大後果。加拿大失去了進入關鍵市場的機會，並削弱了其在亞太事務中的影響力。杜魯多在處理中加關係時表現出了危險的道德姿態和地緣政治的幼稚，損害了加拿大的國家利益。」

華為首席財務官孟晚舟於2021年9月24日周五離開她在温哥華的家。美國司法部上周五在致紐約一名聯邦法官的信中透露，美國檢方準備解決針對中國通信巨頭華為技術有限公司首席財務長的刑事指控。(Darryl Dyck/加拿大媒體，美聯社報道)

杜魯多政府外交博弈的幼稚並非僅限於中國。最近兩年，加拿大又主動挑起與印度之間的爭執，雙方口水戰的激烈程度較之中加有過之而無不及。當兩國關係極度惡化後，杜魯多再次暴露了自己的裝腔作勢和考慮不周，導致了一場外交災難。「除了加拿大總理自己，沒有人知道他的真實動機，」《華盛頓觀察家報》如是評價加印外交戰。

更莫名其妙的是杜魯多處理與美國的關係，他固執的認為加拿大與美國是最特殊的關係，是鄰居更是可以兩肋插刀的盟友。當杜魯多遇到首個任期的特朗普時，為表達自己堅定的進步「政治立場」，結果被特朗普威脅並疏遠。在重新談判《北美自由貿易協定》的過程中，杜魯多又像是遭訓斥後的小孩，順從、屈服又有不甘的心態顯露無遺。當特朗普與拜登（Joe Biden）在2020年美國大選對決時，選舉結果尚未完全確認，杜魯多又迫不及待地跳出來祝賀拜登贏得選舉，成為西方國家第一人。

如今特朗普再次當選總統。在尚未正式上任前，就對加拿大喊出全部商品徵收25%關稅，很難排除這其中是否有私人恩怨。可杜魯多還是耐不性子，第一時間又跑到特朗普面前，痛陳對加拿大的危害，迎回的答案就是美國「第51州」的羞辱。同樣被威脅加徵關稅的其他國家，沒有一個領導人會不顧國家形象魯莽地跑到特朗普跟前「祈求」放生，更不會得到不必要的羞辱。

2024年12月24日，特朗普次子埃里克（Eric Trump）在社交媒體「X」上分享了一張梗圖：特朗普正看着手機上的購物軟件，似乎在想該買下哪件商品，而購物車中的正是加拿大、格陵蘭島和巴拿馬運河。埃裏克還配文：「我們回來了！」（X@EricTrump）

杜魯多恐怕也不知道自己的動機，為何能在國際政治舞台「主動」獲取了這麼多的侮辱，關鍵是他把自己的國家也帶入到屈辱之中。目前的局勢是，加拿大併入美國的輿論瓶塞已經打開，很難預測後期會發生什麼。就如X平台上網友戲謔，「如果格陵蘭島願意加入美利堅合眾國，加拿大就變成被美國三面環繞，無論從戰略還是經濟上看，加拿大都沒有理由拒絕併入美國。到那時，墨西哥也就自然而然併入美國。北美帝國誕生，將是人類發展史上新的里程碑。」