以軍阻平民返加沙北部　開槍釀1死15傷　哈馬斯將提前釋放1人質

以色列不滿哈馬斯1月25日釋放的第二批人質，未包括平民Arbel Yehud，因此26日關閉加沙中部的檢查站，阻止巴勒斯坦平民返回加沙北部的家園，數萬人在路上等待。 消息指以軍一度開槍，造成至少1死15人傷。



伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）26日稱，在新一批人質獲釋前，以色列女人質Arbel Yehud將會獲釋，以交換30名巴勒斯坦囚犯。卡塔爾外交部隨後證實此消息。另外，以媒Channel 13援引兩名官員透露，美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東特使中東特使威特科夫（Steve Witkoff）將於29日前往以色列監督加沙停火。



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路透社報道，在加沙中部，人潮在通往北部的主要道路等候，有的乘車，有的步行。1月26日，不少人在貫穿加沙南北的主幹道——Salahuddin Road，以及通往北部的沿海公路上過夜。

中部努賽賴特（Nuseirat）的奧達醫院（Al-Awda hospital）的人員說，以軍為阻止人們前進，曾經朝人群開槍。以色列軍方表示，正在調查此一說法。

根據停火協議，以色列本應允許巴勒斯坦平民返回加沙北部家園。不過，以方不滿第二批獲釋人質只有女兵，並未交還以色列婦女Arbel Yehud ，指哈馬斯違反了協議，因此加沙中部的檢查站不會開放。

路透社此前報告，為解決爭端，雙方正協調Arbel Yehud將在下周六新一批人質獲釋前得到釋放。