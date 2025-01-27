白羅斯總統選舉　票站民調：盧卡申科料得票逾87%連任

白羅斯總統選舉投票1月26日舉行，外界預料現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）將會再度勝出，展開其第七個任期。票站民調顯示，盧卡申科獲得近87.6%的選票，將贏得大選。選舉委員會初步公布，本次選舉共有690萬名合資格選民，投票率為81.5%。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）此前表示，這次選舉是「對民主的公然侮辱」。



今次選舉共有5名候選人競逐。根據法律，總統透過直選產生，取得五成以上選票的候選人直接當選，否則得票前兩名的候選人進入第二輪投票，獲得簡單多數票者勝出。

盧卡申科26日帶同愛犬到首都明斯克的票站投票，對於選舉遭西方批評，他認為毫無意義，又稱不在乎西方是否承認選舉結果。

2025年1月26日，白羅斯（Belarus）首都明斯克（Minsk），白羅斯總統兼總統候選人盧卡申科（Alexander Lukashenko）在投票站投票。（Reuters）

白羅斯總統任期5年，2022年全民公投修憲後，規定新憲法實施後當選的總統連任不得超過兩屆。現年70歲的盧卡申科曾擔任集體農場的負責人，1994年贏得白羅斯脫離蘇聯獨立後的首場總統大選後，一直掌權至今。

對上一次在2020年舉行的總統大選，反對派及西方國家指控盧卡申科操縱選舉結果，當地出現全國大規模抗議。當局鎮壓示威活動，目前仍有1,000多人被監禁。盧卡申科日前表示絕不會讓2020年局面重演。

2024年10月9日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於莫斯科向白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）頒發國家獎章後，2人面帶微笑地握手。（Reuters）

歐盟和美國均表明，不承認盧卡申科為白羅斯合法領導人。盧卡申科去年曾以「人道主義」理由釋放250多人反對者，但他否認這是向西方發出試圖修復關係的信號。他說：「我根本不在乎西方。」並補充說，白羅斯願意與歐盟對話，但不會「向你們低頭或跪拜」。