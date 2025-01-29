2025農曆新年｜宮崎駿親手繪製蛇年賀卡　祝大家新年快樂

日本動畫大師宮崎駿自2006開始為了迎接新年的到來，吉卜力工作室（STUDIO GHIBLI，スタジオジブリ ）每年都會發布一張由他親筆繪畫的新年生肖賀圖。今年是蛇年，宮崎駿筆下的蛇是造型趣緻的八頭蛇，旁邊的文字配上「今年也請多多指教」與「你好嗎？」（日語：お元気ですか？）向粉絲致以祝福與問候。這隻八頭蛇看起來傻傻的滿是可愛，讓人瞬間想起宮崎駿筆下眾多膾炙人口的角色。



三鷹之森吉卜力美術館分享宮崎駿為蛇年繪製的賀圖：

吉卜力工作室在其官網發布宮崎駿手繪的蛇年賀圖，另附上了一封信，向粉絲致以最好的新年祝福及感謝大家對他們的持續支持。

信中提到宮崎駿時隔10年推出的電影《蒼鷺與少年》（君たちはどう生きるか）的全球發行已基本完成，對獲得好評和多個獎項感到欣慰。

宮崎駿過去多年都有親手繪製生肖賀圖的習慣：

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吉卜力工作室正在籌備巡迴展覽和新的項目，希望粉絲們能夠密切留意他們後續的動向。2025年吉卜力工作室的第一個工作日是1月6日（週一）。前一日是宮崎駿導演的84歲生日，可以肯定的是，他的工作人員將在這一天為他慶祝（並迎接）他。