土耳其女封「全球最強大髀」　1分鐘夾爆5西瓜　破健力士世界紀錄

健力士世界紀錄（Guinness World Records）收集了世界上各式各樣的奇葩紀錄。



其中就包含土耳其的1名女子，她在短短1分鐘內就用大腿夾爆了5顆西瓜、創下新高，健力士世界紀錄也公布該女子打破紀錄的影片、引起熱議。

土耳其1名女子在1分鐘內用大腿夾爆5顆西瓜，打破健力士世界紀錄。（X@GWR）

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這位名叫多安（Gözde Doğan）的土耳其女子去年2月5日在意大利挑戰用大腿夾西瓜，官方公布的影片中，只見多安坐在2排西瓜中間，隨著主持人宣布開始計時，多安迅速將西瓜放到自己的大腿中間、用力夾破，最後在1分鐘內夾爆了5顆西瓜。

這段打破健力士世界紀錄的影片曝光後，不少網友對多安的創舉嘖嘖稱奇，有人封她為「最強大腿」，也有人認為多安每夾破1顆西瓜就花時間擦拭大腿，這些消耗的時間也許可以再多夾破幾顆。

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打破紀錄的多安也在個人Instagram興奮地表示：

健力士世界紀錄！如今我的名字登上世界紀錄！

還稱「在1分鐘內完成這項挑戰沒有看起來那麼簡單，我收到邀請時就知道這項紀錄一定會被我打破！」。

此外，多安指出

我感謝協助的每個人，感謝他們邀請我這個「土耳其最強壯的女人」，感謝他們安排良好的比賽條件，感謝他們在整個計畫期間對我的一切照顧，我迫不及待地想再打破其他記錄。

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