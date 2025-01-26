泰國變態男躲屋頂偷拍女子洗澡　疑超重「跌穿天花板」墮地被狂追

泰國傳出一宗搞笑意外，一名男子躲在屋頂，意圖進入室內偷拍女屋主洗澡。



豈料疑因他太重，屋頂支撐不住，男子當場掉下來，摔落地面，女屋主發現後連忙追出去，男子則逃之夭夭。

泰國一名男子躲在屋頂意圖偷拍女屋主洗澡，豈料屋頂支撐不住當場掉下來。（ntv.co.jp影片截圖）

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日本新聞網（NNN）25日報道，這宗事件發生在泰國南部，根據屋內監視器畫面顯示，這名意圖偷拍女屋主洗澡的男子，躲在屋頂，但疑似因屋頂支撐不住他的重量，男子當場掉下來，摔落地面。而他摔下來時，大量屋頂碎裂木屑也跟著一起落下，十分狼狽。

男子摔下來後，連忙站起來跑出屋外，而屋外監視器則拍到，女屋主發現後，立即拿著長棍追出來，不過男子已逃跑不見蹤影。女屋主氣憤地說，這名男子應是先爬上芒果樹，再攀上屋頂躲起來，事件發生後，男子已被逮捕。

報道指出，由於當地盛行木造房屋，因此可能是木頭變質不牢固，導致屋頂撐不住男子體重，他才會掉下來。而在他躲屋頂前，這名男子已多次前往這戶人家，監視器拍下他對著晾曬在屋外的衣物，東摸西摸，似乎意圖偷竊。

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