德國工程師榮獲健力士世界紀錄　水下艙生活120日完成創舉｜有片

英國媒體報道，德國一名航天工程師Rudinger Koch在一個水下艙裏生活了足足120日，創下在沒有減壓的情況下，在水下生活最長時間的健力士世界紀錄(the longest time living under water without depressurisation)。



支持Rudinger Koch在水下艙生活120日的組織分享期間的精彩片段：

英國《衛報》1月25日報道，59歲的Koch24日在健力士世界紀錄評審員Susana Reyes的見證下，踏出他30平方米的海底之家。

打破原有在水下生活100日的紀錄

據報道，Koch打破了原本由美國人Joseph Dituri保持的舊紀錄， Dituri在佛羅里達州的水下小屋居住了100日。Koch自去年9月26日入住位於巴拿馬的海底之家，今年1月5日已打破原有的紀錄。

Koch在離開海底11米處的水下艙後向記者表示：「這是一次偉大的冒險旅程。現在它結束了，反而仿佛有一種遺憾的感覺。我十分享受在艙裏渡過的時光。」

Koch又談到舷窗外的景色時指：「當外面一切平靜下來，天色變暗，大海閃閃發光時。這都是美麗的，難以形容，你必須親自體驗。」

開香檳食雪茄 跳入加勒比海慶祝

為了慶祝這項創舉，Koch開香檳和抽了一支雪茄，然後跳進了加勒比海。之後有一艘船把他帶到陸上參加慶祝派對。

Koch的水下艙設備應有盡有，配備了現代生活的大部分設施：床、廁所、電視、電腦和網絡，甚至還有健身單車。水下艙的位置距離巴拿馬北部海岸約15分鐘船程，透過一根狹窄的螺旋樓梯管子與另一個位於海上方的房間相連，為食物和包括醫生等訪客人員提供了下樓的通道。

報道指，水下艙表面的太陽能電池板提供電力，有備用發電機，但沒有淋浴設施。

Koch表示，他希望藉這項創舉改變外界對人類生活的看法，證明人類其實可以在海洋中生活。