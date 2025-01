白宮新聞稿拼錯「哥倫比亞」國名　網民嘲：分不清國家和大學？

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)1月26日發文批評南美國家哥倫比亞,但很快有人發現白宮發布的新聞稿中,錯誤地把哥倫比亞國名Colombia寫成Columbia,有網民嘲笑特朗普政府「傻傻分不清」,把它當作美國哥倫比亞大學(Columbia University)。



▼白宮拼錯「哥倫比亞」國名

新聞稿在社交平台遭到不少網民嘲笑,有人指出「Columbia」其實是美國紐約市哥倫比亞大學(Columbia University in the City of New York)的名稱,也有反對特朗普的人表示,這是非常低級的錯誤。

《華盛頓郵報》白宮經濟記者斯坦(Jeff Stein)對此諷刺道:「我知道巴倫(Barron Trump,特朗普幼子)要去上紐約大學(NYU),但這似乎有點過頭了。」

美國大選:圖為2024年11月6日選舉夜,美國共和黨總統候選人、前總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)、妻子梅拉尼婭(Melania Trump)、小兒子巴倫(Barron Trump)出席佛州集會時一同上台。(Reuters)

特朗普前競選助理德爾加多(AJ Delgado)則表示,「白宮新聞稿真的串錯『哥倫比亞』了嗎?我記得在2016年競選時,我必須非常認真地糾正其他人草稿中的基礎錯誤,但現在......哇!」

她還無情地批評指:「只有白癡中的白癡才能在白宮工作。」