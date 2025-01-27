白宮新聞稿拼錯「哥倫比亞」國名　網民嘲：分不清國家和大學？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月26日發文批評南美國家哥倫比亞，但很快有人發現白宮發布的新聞稿中，錯誤地把哥倫比亞國名Colombia寫成Columbia，有網民嘲笑特朗普政府「傻傻分不清」，把它當作美國哥倫比亞大學（Columbia University）。



▼白宮拼錯「哥倫比亞」國名

新聞稿在社交平台遭到不少網民嘲笑，有人指出「Columbia」其實是美國紐約市哥倫比亞大學（Columbia University in the City of New York）的名稱，也有反對特朗普的人表示，這是非常低級的錯誤。

《華盛頓郵報》白宮經濟記者斯坦（Jeff Stein）對此諷刺道：「我知道巴倫（Barron Trump，特朗普幼子）要去上紐約大學（NYU），但這似乎有點過頭了。」

美國大選：圖為2024年11月6日選舉夜，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、妻子梅拉尼婭（Melania Trump）、小兒子巴倫（Barron Trump）出席佛州集會時一同上台。（Reuters）

特朗普前競選助理德爾加多（AJ Delgado）則表示，「白宮新聞稿真的串錯『哥倫比亞』了嗎？我記得在2016年競選時，我必須非常認真地糾正其他人草稿中的基礎錯誤，但現在......哇！」

她還無情地批評指：「只有白癡中的白癡才能在白宮工作。」