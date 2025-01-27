拉脫維亞指連接兩國海底電纜受損　瑞典：已扣留一艘船隻調查

拉脫維亞1月26日表示，該國與瑞典之間一條海底電纜當日遭到破壞，可能是受外部影響所致。拉脫維亞總理Evika Silina稱，破壞十分嚴重，拉脫維亞正在與北約（NATO）和波羅的海地區國家協調，以查明情況。



2023年8月17日，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）會見記者。 （路透社）

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）稍早時間表示，瑞典正與北約和拉脫維亞密切合作。瑞典檢察機關其後稱，瑞典已就正展開調查，並扣押了一艘懷疑涉事船隻。

路透社引述船舶追蹤平台MarinTraffic的數據顯示，波羅的海每日都有大量商船穿越，而在26日晚上， 一艘懸掛馬耳他國旗的散裝貨船「Vezhen」號，在瑞典海岸警衛隊船隻隨行下，駛向瑞典南部海岸，未知是否受查船隻。

瑞典海軍發言人Jimmie Adamsson表示，現在判斷電纜損壞原因為時過早，無法確定是故意破壞還是技術故障。北約發聲明中表示，北約的船隻和飛機正合作進行調查，並會在必要時採取行動。

圖為2025年1月6日，芬蘭邊防警衛隊發布圖片，顯示懷疑屬於油輪Eagle S的錨被撈起調查，該油輪被指涉嫌破壞芬蘭與愛沙尼亞之間的海底電纜。（Lehtikuva/Finnish Border Guard/Handout via REUTERS）

拉脫維亞海軍當日稍早表示，電纜受損位置在瑞典專屬經濟區內。電纜的拉脫維亞營運商LVRTC發聲明稱，電訊商已切換到替代傳輸路線，並將承包一艘船開始維修。

芬蘭與愛沙尼亞之間的電信電纜上月也曾損毀，對於拉脫維亞與瑞典之間的電纜受損，芬蘭方面發聲明表示，最新的事件反映加強保護波羅的海關鍵海底基礎的必要性。