拉脫維亞指連接兩國海底電纜受損 瑞典：已扣留一艘船隻調查
撰文：蕭通
出版：更新：
拉脫維亞1月26日表示，該國與瑞典之間一條海底電纜當日遭到破壞，可能是受外部影響所致。拉脫維亞總理Evika Silina稱，破壞十分嚴重，拉脫維亞正在與北約（NATO）和波羅的海地區國家協調，以查明情況。
瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）稍早時間表示，瑞典正與北約和拉脫維亞密切合作。瑞典檢察機關其後稱，瑞典已就正展開調查，並扣押了一艘懷疑涉事船隻。
路透社引述船舶追蹤平台MarinTraffic的數據顯示，波羅的海每日都有大量商船穿越，而在26日晚上， 一艘懸掛馬耳他國旗的散裝貨船「Vezhen」號，在瑞典海岸警衛隊船隻隨行下，駛向瑞典南部海岸，未知是否受查船隻。
瑞典海軍發言人Jimmie Adamsson表示，現在判斷電纜損壞原因為時過早，無法確定是故意破壞還是技術故障。北約發聲明中表示，北約的船隻和飛機正合作進行調查，並會在必要時採取行動。
拉脫維亞海軍當日稍早表示，電纜受損位置在瑞典專屬經濟區內。電纜的拉脫維亞營運商LVRTC發聲明稱，電訊商已切換到替代傳輸路線，並將承包一艘船開始維修。
芬蘭與愛沙尼亞之間的電信電纜上月也曾損毀，對於拉脫維亞與瑞典之間的電纜受損，芬蘭方面發聲明表示，最新的事件反映加強保護波羅的海關鍵海底基礎的必要性。
台灣本島與馬祖之間兩條海底電纜全斷 當局：自然劣化造成香港貨船被懷疑破壞台海底電纜 大陸董事否認 國台辦批無中生有喀麥隆貨輪疑破壞台灣電纜 英媒：背後實為在港註冊公司芬蘭海底電纜受損調查 發現波羅的海底現數英里船錨拖行痕跡波羅的海連接愛沙尼亞電纜電力中斷 芬蘭展開調查