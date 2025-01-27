DeepSeek超越ChatGPT　成蘋果美國區免費APP下載首位

財聯社1月27日報道，國產大模型公司杭州深度求索開發的AI應用程式Deepseek，登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店App Store免費APP下載排行榜，在美國地區下載榜上超越了ChatGPT。



杭州深度求索於本月20日正式發表推理大模型DeepSeek-R1，甫推出便憑藉其「物美價廉」的特性，在海外開發者社群中引起了轟動。

作為開源模型，DeepSeek-R1在數學、程式碼、自然語言推理等任務上的表現，能比肩OpenAI o1模型正式版，並採用MIT授權協議，支援免費商用、任意修改和衍生開發等。

目前，在大模型排名榜Chatbot Arena上，DeepSeek-R1的基準測試排名已升至全類別大模型第三，與OpenAI的ChatGPT-4o最新版並列；並且在風格控制類模型（StyleCtrl）分類中與OpenAI o1模型並列第一。

據DeepSeek介紹，R1的預訓練費用僅557.6萬美元；而在2048塊英偉達H800 GPU（針對中國市場的低配版GPU）集群上運行55天完成，僅是OpenAI GPT-4o模型訓練成本的不足十分之一。