俄烏戰爭｜俄羅斯士兵「從屍袋爬出來」走出太平間　警衛當場嚇暈

俄羅斯一名被派往前線的士兵因遭受烏克蘭軍隊坦克的砲擊而重傷，被送往醫院搶救後，宣告不治，並被裝進屍袋，送進太平間。



沒想到他卻「死而復生」，在太平間內恢復意識，並自行爬出屍袋求救。當時醫院的值班警衛看到還以為見鬼，當場嚇到昏倒。

俄羅斯一名被派往前線的士兵因遭受烏克蘭軍隊坦克的砲擊而重傷，被送往醫院搶救後宣告不治，沒想到他卻「死而復生」在太平間自行爬出屍袋求救。（telegram＠ugra_ryadom）

俄羅斯一名被派往前線的士兵因遭受烏克蘭軍隊坦克的砲擊而重傷，被送往醫院搶救後宣告不治，沒想到他卻「死而復生」在太平間自行爬出屍袋求救。（telegram＠ugra_ryadom）

俄羅斯一名被派往前線的士兵因遭受烏克蘭軍隊坦克的砲擊而重傷，被送往醫院搶救後宣告不治，沒想到他卻「死而復生」在太平間自行爬出屍袋求救。（telegram＠ugra_ryadom）

根據《每日星報》報道，37歲的俄國士兵伊戈爾科諾年科（Igor Kononenko）在戰場上遭到烏克蘭坦克砲擊，傷勢嚴重，最終被醫師宣告死亡，裝進屍袋後，送進太平間，沒想到他卻突然復活。

伊戈爾回憶道，他清醒後自行爬出黑色屍袋，並走出太平間，隨後遇到了一名護士。對方立刻瞪大雙眼驚呼：

你不是死了嗎？

伊戈爾表示，醒過來的他花了一段時間才搞清楚發生了什麼事，並得知自己被宣告死亡，同時被送進頓涅茨克的停屍間。儘管成功撿回一命，但他對於自己「被裝進屍袋」一事感到憤怒且困惑。

伊戈爾表示，自己在戰場上最後的記憶停留在被砲火波及的瞬間，當時他躲在一棟房子裡，烏軍的坦克砲彈擊中牆壁，衝擊波直接把他震飛，身體就這樣砸穿了2面泥牆。他更直呼：

幸好那2面牆是泥做的而不是磚砌的，不然我就沒命了。

點圖放大了解更多俄烏戰爭最新消息及瀏覽相關照片：

+ 14

根據調查，伊戈爾受傷後被送往軍醫院，但途中就已經心跳停止，且身體已經開始冰冷，於是醫生使用裝置進行檢查，但是仍然檢測不到任何生命跡象，因此宣告死亡並將他送往停屍間。對此，醫護人員解釋說，這種情況雖然罕見，但並非完全不可能。

事發後，伊戈爾的妻子先是接到通知稱丈夫陷入昏迷，隨後又被告知他已經死亡。因此當她接到伊戈爾「復活」的電話時，隨即喜極而泣。

雖然經歷了戲劇般的生死經驗，但伊戈爾一康復又立刻被派回前線作戰，他在前線再次受傷，目前正在醫院接受治療。

【延伸閱讀】無人機3次投彈誓要炸死俄軍 被他淡定拿起丟開 影片網絡廣傳（點圖放大瀏覽）：

+ 24

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】