據報美國司法部刪除國會山莊案件數據資料庫　被批評「改寫歷史」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）履新首日簽署行政命令，赦免約1500名因2021年衝擊國會山莊被定罪的人，並為14人減刑。美國有線電視新聞網（CNN）1月26日披露，司法部的網站現已刪除一個由華盛頓特區檢察官辦公室開放，涉及四年前衝擊國會山莊被刑事檢控及成功定罪案件的資料數據庫，原本可讓公眾查詢所有相關檢控案件記錄。



該資料庫中包括相關人員的刑事指控及定罪紀錄等，網站頁面現已不可見，但仍可通過網上留存的檔案紀錄查看部份資料。報道形容特朗普試圖為這些參與衝擊國會的支持者「改寫歷史」，司法部未有作出回應。

報道還指FBI在網上下架一份相關涉事人員的通緝匯總名單，部份人員仍在逃。此外，一些因衝擊國會山莊而被起訴人員與支持者慶祝資料庫被刪除一事，還認為新任華盛頓特區檢察官Ed Martin有份參與。

圖為2021年1月6日，美國國會山莊附近有安全部隊巡邏。（路透社）

這項行政命令共特赦約1500名人員，他們涉參與衝擊國會山莊而被起訴，其中14名極端右翼分子獲減刑，同時要求聯邦法庭撤銷300多宗相關案件訴訟。

特朗普於2020年競逐連任總統失敗後，宣稱選舉存在大規模舞弊。翌年1月6日，大批特朗普支持者暴力闖入國會大樓，釀成騷亂及造成5人死亡、約100名員警受傷，以及數百萬美元財物損失。