特朗普履行競選承諾　美國司法部開始在芝加哥逮捕非法移民

上台一周後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）開始兌現其競選承諾，對美國國內的非法移民出手。據美國《紐約時報》報道，當地時間1月26日，美國司法部宣佈在伊利諾伊州（Illinois）第一大城市芝加哥啟動移民執法行動，以應對「過去四年失敗的移民政策導致的國家緊急狀態」。



美媒報道稱，當地時間26日晚些時候，特朗普已在全美各地啟動移民執法行動。科羅拉多州（Colorado）、佐治亞州亞特蘭大（Atlanta）、加州洛杉磯、德克薩斯州奧斯汀（Austin）等多地都有非法移民被捕。美國移民和海關執法局（ICE）表示，執法人員26日共逮捕956人，拘留554人。

美國司法部代理副部長博夫（Emil Bove）在一份聲明中表示：「在芝加哥和全國各地，聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）、煙酒火器和爆炸物管理局（ATF）、美國法警局（USMS）和聯邦檢察官正與國土安全部合作，確保邊境安全、阻止入侵並讓美國再次安全。」

博夫敦促地方政府官員協助執法行動：「我們將支持聯邦、州和地方各級所有參與奪回社區這一重要任務的人，我們將使用一切可用的工具來解決阻礙我們保護國土安全的事務和其他非法障礙。最重要的是，我們不會休息，直到工作完成。」

美國移民和海關執法局也在聲明中證實，特朗普政府已從26日開始在芝加哥開展「加強的針對性行動」，該機構正與美國多個聯邦執法機構合作，「通過將潛在的危險外國犯罪分子排除在我們的社區之外，維護公共安全和國家安全。」

多名消息人士向CNN透露，特朗普政府將在美國全國範圍內採取行動，預計執法行動將持續數日。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）則援引消息人士的話稱，特朗普政府已對ICE在芝加哥重點關注的一些目標發出逮捕令。

美國緝毒局芝加哥分局發佈的照片顯示，司法部代理副部長博夫和特朗普任命的邊境事務負責人霍曼（Tom Homan）均已抵達芝加哥，正在監督移民執法行動。

霍曼26日表示，芝加哥的行動重點關注有犯罪背景的公共安全威脅，執法人員已經逮捕了包括幫派分子在內的一些嫌犯，但他沒有透露具體人數。他強調，特朗普政府將在美國各地開展行動，聯邦機構將支持ICE的執法工作，逮捕更多罪犯。

在美國廣播公司（ABC）26日播出的採訪中，霍曼還宣稱，消除美國的每一個公共安全威脅都是一次「成功」，「沒有具體數字。我們的成功取決於國會的撥款，資金越多，我們做得就越好。」他預計，隨着時間的推移，特朗普政府將開展更大規模的驅逐行動。

「你可以看到，隨着我們擴大抓捕範圍，全國範圍內的逮捕人數穩步上升。」霍曼說，「現在我們正考慮公共安全威脅和國家安全威脅，這涉及到的人數較少。我們將按照特朗普總統的承諾，優先解決這個問題。但隨着行動鋪開，全美範圍內會有更多人被捕。」

美國總統特朗普（Donald Trump）任命的前美國移民及海關執法局（ICE）局長霍曼（Tom Homan）被為「邊境沙皇」。（Reuters）

對於特朗普政府發起的行動，伊利諾伊州州長普利茲克（J.B. Pritzker）26日接受CNN採訪時表示，州政府將與聯邦機構合作，驅逐被判有罪的非法移民。但他強調，州執法部門不會參與突擊搜查，也不會提供可能沒有證件的移民信息。

2023年6月28日，伊利諾伊州長普里茨克（J.B. Pritzker）在芝加哥發表講話。（Reuters）

州長辦公室官員告訴《紐約時報》，行動開始前，普利茲克的辦公室並沒有接到通知。芝加哥警察局發言人則表示，根據市政法規，警察局不會記錄移民身份，也不會與聯邦機構共享相關信息。

芝加哥多個移民權利組織已在近日對特朗普政府提起訴訟，試圖阻止移民執法行動。這些訴訟聲稱，特朗普故意針對作為「庇護城市」的芝加哥，違反了美國憲法關於言論自由的第一修正案和禁止無理搜查的第四修正案。

CNN稱，所謂「庇護城市」，指的是立法限制與聯邦移民執法行動合作的美國城市。

《紐約時報》指出，「庇護城市」並沒有統一的定義，但這些城市通常不會向ICE移交非法移民，除非發出聯邦逮捕令或嫌犯被判犯有嚴重罪行。

目前，美國加州、紐約州、伊利諾伊州、麻省（Massachusetts）等十幾個州，以及芝加哥、紐約、洛杉磯、三藩市等上百個城市制定了保護非法移民的庇護政策。

特朗普政府暫未對相關訴訟作出回應。ICE在一份聲明中表示，該機構不會對未決訴訟發表評論。

特朗普上台後已簽署一系列針對非法移民的行政令，包括宣佈美國南部邊境進入緊急狀態、阻止非法移民從南部邊境進入美國、尋求終止非法移民子女的出生公民權等。CNN認為，美國多個執法機構開始配合ICE的移民執法行動，表明特朗普政府想要集結更大的力量，儘快履行驅逐非法移民的競選承諾。

本文獲《觀察者網》授權轉載

