特朗普驅逐西岸非法移民 洛杉磯一週7日不間斷搜捕
撰文：官祿倡
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誓言上任後打擊非法移民的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼續開展行動，《紐約郵報》報道指政府將在美國西岸全面啟動大規模驅逐行動。
報道引述消息人士指，這項每週持續7日的行動會在周六（25日）黎明前於洛杉磯開展，美國移民及海關執法局（ICE）將參與，重點在於驅逐犯罪的移民。
報道指，驅逐行動避開了受山火影響嚴重的地區，集中在洛杉磯城區，被捕移民將被關押在加州的ICE拘留中心，等候下一步驅逐行動；預料拘留中心很快滿員，聯邦政府正尋他處關押移民。
美國全國廣播公司（NBC）引述ICE指，在周日就逮捕956人，而自特朗普就任以來，該機構至少拘捕2681人。
另一方面，《華盛頓郵報》則引述消息人士指，特朗普旗下官員指示ICE每日須拘捕1200至1500名移民。不過出任「邊境沙皇」一職的霍曼（Tom Homan）則否認存在人數限制，指目標在「盡可能拘捕更多『罪犯（criminals）』」。
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