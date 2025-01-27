巴西斥美國驅逐移民做法不當 遣返回國移民：在飛機上手腳被綁
撰文：聯合早報
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美國總統特朗普在上任後大力驅逐移民，使他與拉丁美洲政府多次發生衝突。巴西政府周六（25日）說，正尋求美國就驅逐航班上的巴西人遭受「有辱人格待遇」的指控作出解釋。
綜合路透社和英國廣播公司（BBC）報道，巴西政府在社交媒體X上說，對將數十名被遣返回國的巴西移民的待遇表示憤慨。
這架飛機載有88名巴西乘客和16名美國安全人員，原計劃飛往貝洛奧里藏特市（Belo Horizonte），但由於技術故障，在馬瑙斯（Manaus）臨時停留。
報道稱，抵達後，乘客都戴着手銬，並聲稱在飛行過程中受到虐待。巴西稱這是對他們基本權利的公然無視。
31歲的電腦技術員莫拉是被驅逐的88名移民之一。他說：「在飛機上，他們不給我們水，我們的手腳被綁住，他們甚至不讓我們上廁所。」
他補充道：「天氣很熱，有些人暈倒了。」
巴西政府在一份聲明中說，巴西官員下令拆除手銬，總統盧拉（Lula da Silva）隨後安排巴西空軍幫助乘客完成旅程。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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