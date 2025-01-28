新西蘭放寬簽證規定冀促經濟發展　遊客可入國邊遙距工作邊旅遊

新西蘭放寬的一項簽證規定將在本週內生效，旨在吸引外國遊客來到當地一邊工作一邊旅遊，不過他們可從事的工作僅限於新西蘭以外的遙距工作，當局希望以此促進旅遊業推高經濟發展。



根據新規，遊客可憑相關簽證入境新西蘭，在當地旅遊期間可為外國僱主進行遙距工作最多90天，之後可能需要繳納居民稅。這一政策適用於訪客簽證、探親簽證持有人、長期簽證持有者的伴侶及監護人等。

2024年7月24日，新西蘭惠靈頓，圖為斯坦福在會議上發表講話。（Getty）

新西蘭移民兼教育部長斯坦福（Erica Stanford）表示，當局在1月28日就開始調整訪客簽證，稱雖然不確定有多少人會接受這種新的工作方式，但看好「數字遊民簽證（digital nomad visas）」，因這在其他國家大受歡迎，強調目標是吸引那些希望在這裏工作並旅行的人。數字遊民指的是無需辦公室等固定工作場所、利用網絡數字手段完成工作的人。

目前超過50個國家有推出數字遊民簽證，包括日本、韓國、巴西、西班牙和葡萄牙。在爆發新型冠狀病毒疫情之前，新西蘭的第一大出口產業是旅遊業，為當地帶來400億紐元的收入（約1765億港元），但該國近年來面臨經濟困境，去年人口外流近13萬創下歷史新高。