英國入境新規香港等地旅客須申請ETA　擬上調費用6成　業界反對

英國內政部近日實施新入境措施，要求港澳美等數十個免簽證國家及地區的旅客，在入境英國前申請電子旅行授權（ETA）。1月16日，內政部再提出將申請ETA的費用從現行的10英鎊（約95英鎊）上調至16英鎊（約152港元），在旅遊業界引起反彈。



據英國內政部，此舉旨在幫助「減少移民和邊境系統對納稅人資金的依賴」，預期每年能夠額外增加2.69億英鎊（約25.5億港元）收入。

政府網站指「ETA的費用在不斷評估中，我們打算在未來將ETA的費用提高到16英鎊。」未有講述具體日期。

2025年1月13日，人們走過英國倫敦的一家Apple商店。（Reuters）

旅遊業團體和航空公司批評稱，考慮到歐盟計劃向免簽遊客收取7歐元（約56港元）費用，許可有效期達3年、高於英國ETA的兩年有效期，認為這將使英國旅遊業愈來愈缺乏競爭力。

英國旅遊業工會Tourism Alliance的執行董事Richard Toomer表示，提高收費的決定「令人震驚」，稱此舉對過去從不需要提前申請入境許可的歐洲遊客影響格外大。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

英媒指，旅遊業每年為國家創造740億英鎊（約5940億港元）的收入，但Richard Toomer表示，若政府繼續將遊客視為搖錢樹，那麼這一目標將無法實現。