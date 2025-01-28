DeepSeek｜Nvidia挫17%仍力撐：R1是出色的AI進步　符美出口要求

美國媒體報道，美股科技七雄之一（Magnificent Seven）的英偉達（Nvidia，又譯輝達雖受累有關DeepSeek崛起的消息，1月27日股價大跌17%，但仍稱讚DeepSeek發布的R1新模型是「一項出色的人工智能進步」（an excellent AI advancement），且符合美國對AI技術的出口限制要求。聲明反駁了美國AI初創企業Scale AI行政總裁 Alexandr Wang早前的質疑，認為DeepSeek或擁有5萬枚中國企業被禁運的英偉達H100處理器。



據全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，英偉達27日發聲明表示，DeepSeek是一項卓越的人工智能進步，也是測試時間擴展（Test Time Scaling）的絕佳例子。DeepSeek的研究展示了如何運用該技術，借助廣泛可用的模型以及完全符合出口管制規定的算力，創造出新的模型。

此前，DeepSeek上週發布了R1，這是一個開源推理模型（open-source reasoning model），該模型據報表現優於OpenAI等美國公司推出的最佳模型。 而R1的培訓成本少於 600萬美元（約4673萬港元），開發成本遠遠低於硅谷科創企業打造人工智能模型所需的數十億美元。

英偉達的公告又指，公司認為DeepSeek在開發技術時並未違反美國限制獲取美國先進AI芯片的規定。

2025年1月27日，圖為美國科技公司英偉達（Nvidia，又譯輝達）和中國人工智能公司深度求索（Deepseek）的企業標誌。（Reuters）

雖然市場普遍擔心DeepSeek的強勢崛起會降低對企業對英偉達先進芯片的需求。不過，英偉達指出運行AI模型的推理仍需要他們旗下的許多產品，指DeepSeek開發推理（Inference）過程需要大量英偉達的圖像處理器（Graphics Processing Unit，GPU）和高性能網絡，「如今我們有三條擴展定律：持續適用的預訓練（pre-training）和後訓練定律（post-training），以及新的測試時間擴展」。