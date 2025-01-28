DeepSeek｜OpenAI行政總裁：令人敬佩

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）推出R1型人工智能，隨即在全球掀起一股熱潮，更成為下載熱門。而DeepSeek的主要對手OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）認為DeepSeek-R1「令人敬佩」，但強調OpenAI的成功是取決於強大運算力。



路透社報道，奧爾特曼在社交平台X留言，稱DeepSeek-R1是個令人敬佩的模型，特別是在價格方面提供的表現上。他指出OpenAI將繼續執行研究路線，並相信更多運算力量變得更為重要。

奧爾特曼又認為，世界將會需要大量使用人工智能，並且對下一代模型的來臨感到好奇。他亦期待為大家帶來人工通用智能（AGI）以及更多超越的成果。

OpenAI行政總裁奧爾特曼面對DeepSeek的挑戰，似乎「識英雄重英雄」，大讚對方之餘亦重申自己的優勢。（Getty Images）

根據DeepSeek的官方說法，DeepSeek-R1視乎情況而言，其使用成本比OpenAI的o1模型便宜20至50倍。而公司為DeepSeek-v3模型訓練時，則使用少於600萬美元、性能較低的英偉達（Nvidia，又譯輝達）的H800晶片。

DeepSeek的迅速冒起，令外界開始質疑多間美國科技企業投資數以十億計美元在人工智能的理由，英偉達等多間主要科技公司的股價因此插水，其中英偉達的市值在27日蒸發5930億美元，創下華爾街最大單日跌幅。