DeepSeek衝擊全球　頂級晶片＝強勁AI神話結束？｜新聞背後

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）1月20日發布的最新開源模型，因其開發成本低、性能直追OpenAI等公司的產品，衝擊美國AI市場，引起廣泛關注。



甚麼是DeepSeek？為何突然爆紅

DeepSeek是一間中國AI公司，於2023年7月成立於杭州。其創始人梁文鋒利用自己創立的對沖基金「幻方量化」的資金為DeepSeek提供了部分資助。DeepSeek的操作方式與ChatGPT相似，根據它在App Store上的描述，它的目的是「回答您的問題，並有效提升您的生活品質」。

今年1月DeepSeek開發的AI聊天機械人在美國發佈後，迅速登頂美國蘋果App Store免費APP下載排行榜。此外，DeepSeek最新發布的推理模型DeepSeek-R1引起關注，性能被指可比肩美國OpenAI最新模型，且運行成本遠低得多。Meta已經投入數十億美元用於AI發展，然而DeepSeek能夠以更低成本實現類似甚至更好的結果，為具有成本效益的創新設定新標準。

為甚麼它會打擊像Nvidia這樣的美國公司？

據報道，DeepSeek的開發成本僅為其美國競爭對手的一小部分，這引發了人們對美國未來AI主導地位的質疑。1月27日，DeepSeek用低成本創造出同等性能模型的消息轟動了金融市場，導致科技股佔比較高的納斯達克指數（Nasdaq）下跌超過3%，全球晶片製造商和資料中心的股票也遭到拋售。

這其中，生產運行AI晶片的英偉達（Nvidia，又譯輝達）似乎受到的打擊最嚴重。周一（27日），該公司市值蒸發近6,000億美元（約46,000億港元），創下美國史上單日最大跌幅，股價在當天暴跌17%。

人們原持有的信念是：更大的預算和頂級晶片是推動AI發展的唯一途徑，但DeepSeek的出現似乎打破了這一觀念，因為DeepSeek使用的半導體晶片不如Nvidia生產的晶片先進，但同樣能製造出高性能模型，這為對頂級晶片的需求和未來帶來了巨大的不確定性。