DeepSeek vs OpenAI｜挑戰球壇兩大難題　AI如何拯救曼聯及國足？

中國人工智能企業DeepSeek開發的人工智能模型近日引起全球熱議，被視為有力挑戰美國的OpenAI。在球壇，有兩大世紀難題，引發無數球迷及球評家議論，多位領隊教練也無法解決，分別是「如何重振曼聯」及「如何提升中國國家足球隊水平」。藉此人工智能熱潮，向中、美兩大人工智能模型請教，看看會得到什麼啟示？

編輯向Poe平台上的GPT-4o及DeepSeek-V3分別提問，兩個免費AI均以列點形式作出建議，答案大同小異。GPT-4o的內容較詳盡具體，例如在振興曼聯上提出樹立領袖球員。在提升國足的問題上，DeepSeek-V3有提到反腐倡廉，但GPT-4o沒有這一點。

為保原汁原味，編輯沒有修改AI的答案，所以部分字眼不是香港讀者熟悉的譯名或用語，例如用上俱樂部而非球會，用了老特拉福德球場而非奧脫福球場。



曼聯。（路透社）

世紀難題1：如何重振曼聯？

【以下為GPT-4o答案】

要重振曼聯這支歷史悠久且具有重要影響力的足球俱樂部，可以從以下幾個方面入手：

1. 建立明確的長期戰略

制定清晰的足球哲學：回歸進攻性足球的傳統，制定符合俱樂部歷史和價值觀的戰術風格。

確立長期目標：不要只關注短期的比賽結果，而是要確保俱樂部在5-10年內重返巔峰，並能持續競爭。

穩定管理層：確保俱樂部高層（如董事會和技術總監）有統一和連貫的發展方向，避免頻繁更換政策。

2. 找到合適的主教練

確保主教練的權威性：讓教練完全掌控球隊的戰術、陣容和球員選擇，避免外界干預。

選擇長期合作的教練：選擇一位能夠執行俱樂部長期目標並具備領袖能力的教練，避免頻繁換帥。

支持教練建隊計劃：無論短期成績如何，都要給予教練足夠的時間和空間去打造理想的球隊。

3. 加強球探和青訓體系

重建球探網絡：

尋找世界各地的潛力新星，尤其是在歐洲和南美洲的市場。

投資數據分析和技術監控，以發現有潛力的球員。

提升青訓水平：

曼聯以往以青訓聞名（如「92班」），應加大對青訓系統的投入，培養更多本地和國際的年輕球員。

確保青訓球員有清晰的晉升路徑，讓他們能夠順利進入一線隊。

4. 優化球隊陣容

清理冗員：

將不符合球隊需求或缺乏貢獻的球員出售，減少薪資負擔。

引進關鍵球員：

尋找技術能力和心理素質過硬的球員，特別是在中場控制、防守穩定和射手效率方面補強。

平衡陣容深度：

確保主力和替補之間的實力差距不大，應對密集賽程和傷病問題。

5. 打造團隊文化

重塑更衣室氛圍：

確保球隊內部有紀律性和團結性，避免內部矛盾影響表現。

樹立領袖球員：

任命能夠激勵隊友並在場上發揮關鍵作用的隊長，讓球隊在困難時刻有明確的精神支柱。

傳承俱樂部精神：

通過歷史教育和與退役名宿的互動，讓球員理解曼聯的輝煌歷史和責任感。

6. 現代化俱樂部運營

提升數據分析能力：將數據科學融入球員選拔、戰術制定和健康管理。

改善醫療和康復設施：減少球員傷病問題，延長主力球員的巔峰期。

加強全球品牌運營：

利用曼聯的品牌價值吸引更多贊助商和商業合作，為俱樂部提供更多資金支持。

7. 與球迷保持緊密聯繫

尊重球迷意見：

在重要決策中聽取球迷的聲音，增強他們對俱樂部的歸屬感。

降低球迷不滿情緒：

解決球票價格過高、俱樂部管理層與球迷溝通不暢等問題。

重視文化活動：

舉辦退役球員見面會、球迷日等活動，增強球迷與俱樂部之間的互動。

8. 財務規範與可持續發展

控制開支：

避免過度依賴高價簽約，注重物有所值的投資。

增加收入來源：

擴大亞洲和美國市場的影響力，吸引更多贊助和商業機會。

總結

重振曼聯需要一套完整且長期的計劃，涵蓋戰術、球員、管理層和品牌運營等多個方面。關鍵在於找到正確的領導者（無論是主教練還是技術總監），並確保俱樂部的每一個環節協同運作。只有通過穩定和創新並重的方式，才能讓曼聯重新站上世界足球的巔峰。

曼聯。（Getty Images）

【以下為DeepSeek-V3答案】

重振曼聯需要從多個方面入手，以下是一些關鍵策略：

1. 管理層改革

專業管理：聘請有經驗的足球管理專家，確保決策科學化。

長期規劃：制定清晰的長期戰略，避免頻繁更換教練和球員。

2. 教練團隊

頂級教練：選擇戰術理念先進、善於培養球員的教練。

穩定支持：給予教練足夠的時間和資源，避免頻繁更換。

3. 球員陣容

引援策略：引進符合戰術需求的球員，注重年輕球員的潛力。

青訓體系：加強青訓，培養本土人才，確保未來競爭力。

4. 戰術體系

明確風格：確立適合球隊的戰術風格，並堅持執行。

靈活調整：根據對手和比賽情況靈活調整戰術。

5. 球隊文化

團結氛圍：營造團結的球隊文化，增強凝聚力。

贏球心態：培養球員的贏球心態和責任感。

6. 財政管理

合理支出：避免過度依賴高價引援，注重性價比。

商業開發：加強商業運作，增加收入以支援球隊建設。

7. 球迷關係

溝通互動：加強與球迷的溝通，提升歸屬感。

社區活動：積極參與社區活動，樹立良好形象。

8. 基礎設施

訓練設施：升級訓練設施，提供更好的訓練環境。

球場維護：保持老特拉福德球場的現代化和舒適性。

9. 資料分析

資料支援：利用資料分析優化戰術和引援決策。

科技應用：引入先進科技，提升訓練和比賽表現。

10. 心理支持

心理輔導：提供心理輔導，幫助球員應對壓力。

團隊建設：定期進行團隊建設活動，增強凝聚力。

總結

重振曼聯需要管理層、教練、球員和球迷的共同努力，通過科學管理和長期規劃，逐步恢復球隊的競爭力。

國足。（Getty Images）

世紀難題2：如何提升中國國家足球隊水平？

【以下為GPT-4o答案】

提升中國國家足球隊的水平是一項系統性工程，涉及多方面的改革和發展。以下是一些可行的建議和策略：

1. 聚焦青訓體系

建立完善的青訓結構

學校與俱樂部聯動：

在全國範圍內推廣校園足球，讓更多孩子有機會接觸和參與足球運動。

與職業俱樂部合作，建立從校園到職業的青訓輸送通道。

引進先進的培訓模式：

聘請國際知名青訓教練，學習德國、法國等足球強國的青訓體系。

注重技術細節和足球理念的灌輸，而不僅僅是比賽成績。

強化基礎訓練

技術與意識並重：

從小培養球員的基本功，如控球、傳球和射門。

訓練球員的比賽閱讀能力和戰術理解力。

注重心理素質培養：

提升球員的抗壓能力和勝負心態，幫助他們在高壓環境下發揮穩定。

2. 提升聯賽質量

提高中超聯賽競爭力

限制外援數量：

控制外援的使用比例，給本土球員更多的上場機會，促進他們的成長。

提高外援質量：

引進高水平的外援，讓本土球員能在更高水平的比賽中學習和進步。

鼓勵本土球員發展

設立本土球員獎勵：

設置聯賽「最佳本土球員」獎項，激勵國內球員的表現。

增加青訓球員出場率：

規定各隊必須給年輕球員一定的比賽時間，讓他們獲得實戰經驗。

3. 發掘和培養人才

拓寬選材範圍

全國範圍選拔：

在全國各地建立足球選拔體系，尤其關注偏遠地區的潛力球員。

多元化選材標準：

不僅考察技術能力，還重視球員的身體素質、心理素質和學習能力。

引進歸化球員

戰略性選擇：

在短期內引進高水平的歸化球員來補強國家隊薄弱環節。

與本土球員融合：

確保歸化球員與本土球員之間的團結與默契，提升整體實力。

4. 聘請高水平教練

國家隊教練

聘請世界級教練：

聘請在國際賽場有豐富經驗的主教練，幫助國家隊提升戰術水平。

給予教練足夠的時間：

不因短期成績不佳頻繁更換教練，讓教練有時間推行長期計劃。

本土教練的培養

海外進修：

派遣本土教練到歐洲、南美等足球強國學習先進的教練理念和技術。

建立教練培訓體系：

設立專業的教練培訓機構，提升本土教練的執教能力。

5. 優化基礎設施與投入

增加足球場地

普及足球運動：

在城市和鄉村建設更多的足球場地，讓足球運動更加普及。

打造專業訓練基地：

建設國家級和地方級的足球訓練基地，為球員提供更好的訓練條件。

加大資金投入

吸引企業贊助：

鼓勵大型企業投資足球，為足球發展提供資金支持。

政府扶持：

政府應加大對足球運動的支持，尤其是基層足球的發展。

6. 改善足球文化

改變功利心態

淡化短期成績壓力：

不急於追求國家隊的短期成績，而是注重長期的整體提升。

鼓勵全民參與：

增加足球在社會中的影響力，讓足球成為一種生活方式。

培養職業精神

提升球員的職業態度：

加強球員的紀律性和自律性，讓他們更加專注於訓練和比賽。

發揮榜樣力量：

宣傳優秀球員的故事，激勵年輕人參與足球運動。

7. 增強國際競爭力

鼓勵球員留洋

進入高水平聯賽：

支持本土球員到歐洲、南美等高水平聯賽踢球，提升競技能力。

提供留洋保障：

為留洋球員提供後勤支持，減少他們的後顧之憂。

增加國際交流

參加高水平比賽：

安排國家隊和青年隊與世界強隊熱身，提高球員的實戰經驗。

舉辦國際賽事：

在中國舉辦更多國際足球賽事，讓本土球員有機會與世界頂尖球員對抗。

總結

中國足球的提升需要從基礎抓起，建立完善的青訓體系，提升聯賽質量，並鼓勵球員走向國際舞台。這是一個長期的過程，需要政府、俱樂部、教練、球員和球迷共同努力。只有堅持系統化發展和穩定的戰略規劃，中國國家足球隊才能在未來站上更高的舞台。

國足。（Getty Images）

【以下為DeepSeek-V3答案】

提升中國國家足球隊的水準需要從多個層面進行系統性改革和長期投入。以下是一些關鍵策略：

1. 青訓體系建設

基層培養：加強校園足球和青訓營，擴大足球人口。

專業教練：引進高水準青訓教練，提升訓練品質。

國際交流：送年輕球員到足球發達國家訓練和比賽。

2. 聯賽發展

聯賽水準：提升中超和中甲聯賽的競技水準，吸引更多優秀外援。

本土球員：增加本土球員的上場機會，提升實戰能力。

財政健康：確保俱樂部財政健康，避免過度依賴外援。

3. 教練團隊

高水準教練：聘請國際知名教練，帶來先進戰術理念。

本土教練：加強本土教練的培訓，提升整體執教水準。

4. 球員發展

技術訓練：加強球員的基本功和戰術意識訓練。

心理素質：提供心理輔導，幫助球員應對壓力。

體能訓練：科學化體能訓練，提升球員的身體素質。

5. 戰術體系

明確風格：確立適合中國球員的戰術風格，並堅持執行。

靈活調整：根據對手和比賽情況靈活調整戰術。

6. 管理和政策

長期規劃：制定長期發展規劃，避免急功近利。

政策支持：政府提供政策支持，推動足球發展。

反腐倡廉：加強足球領域的管理，杜絕腐敗現象。

7. 國際交流

友誼賽：多與強隊進行友誼賽，積累經驗。

海外球員：鼓勵球員到海外聯賽踢球，提升水準。

8. 球迷文化

球迷支持：加強與球迷的互動，提升歸屬感。

媒體宣傳：通過媒體宣傳，提升足球的社會影響力。

9. 基礎設施

訓練設施：建設現代化訓練設施，提供良好訓練環境。

球場建設：增加專業足球場，提升比賽條件。

10. 資料分析

資料支援：利用資料分析優化戰術和球員表現。

科技應用：引入先進科技，提升訓練和比賽表現。

總結

提升中國國家足球隊的水準需要長期、系統的努力，涉及青訓、聯賽、教練、球員、管理和政策等多個方面。通過科學管理和持續投入，逐步提升中國足球的競爭力。