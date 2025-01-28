DeepSeek猛烈衝擊　美國科技股泡沫被中國AI黑馬戳破

美股存在巨大泡沫，泡沫主要集中在七隻科技股上，這是經濟界與資本市場的共識。最近好幾年，很多專業人士都在觀察、預測和思考，這個泡沫會怎麼破滅，破滅後會產生怎樣的後果。但是誰都沒有預料到，刺破泡沫的利箭，居然是一家才剛剛成立不久的中國AI公司，DeepSeek。

就在這兩天，這家名不見經傳的AI公司憑一己之力，把全世界AI的天捅了一個窟窿，讓美國幾大科技股跌到慘不忍睹。到昨天，這些科技股損失超過萬億美元，而且市場恐慌情緒還在蔓延，科技界狼來了的聲音還在山谷猛烈回響。

DeepSeek不僅在中國市場迅速竄起，碾壓國內一眾原來抄襲美國路徑搞AI的大廠，迅速登頂下載榜首，還直接把這個領域的鼻祖美國的ChatGPT拍到沙灘上。目前DeepSeek已經登頂蘋果中國區和美國區App下載量榜單。中外主要科技媒體和綜合性媒體的科技版主編們這幾天關注的都是DeepSeek這個話題。

特朗普最近推出了個「星際之門」，幾大科技股公司老闆承諾出資5000億美元想進一步提升美國在AI科技領域的競爭力，當時DeepSeek一下子就讓特朗普科技之門成了科技之墳。帶領中國AI殺出重圍的居然是這樣一家這麼小規模的公司，這不僅令科技界意外，還很可能深度影響中美兩個大國之間的科技競爭。

對比測試DeepSeek和ChatGPT等模型不難發現，對一般使用者DeepSeek完全夠用了。它當然還存在一些使用上的障礙，這比如因為政治正確，很多敏感領域的話題和內容不能生成，這是它和ChatGPT的區別，有點像老一代搜索引擎百度和Google的差異。但是它的優勢也是相當明顯的。

圖為2025年1月27日拍攝的圖片，顯示Deepseek的標誌。（Reuters）

首先是DeepSeek運用中文環境的邏輯思考與推理能力明顯更符合中國人的使用習慣。

其次是巨大的成本優勢。說整個DeepSeek的訓練只用了2000片晶片，成本只有557.6萬美元，這點錢在北京也就是一套好一點的房子的價格，在香港連中環好一點的房子都買不到。相對而言，其它大廠的AI投入了多少人力財力，而美國那些AI的投入更是動輒以百億美元計的天價數字。在這樣巨大的成本優勢面前，其他AI怎麼競爭呢？

這是其美國和其它廠家AI都心慌的一個最關鍵原因。它可能不完美，但是它成本極低，這就很可怕了。

第三，開源和免費，這可要了那些收費AI模型的命。開源就意味着其它廠家可以在它的基礎上圍繞它開發生態，免費對用戶來說更是天大的好事。筆者用完DeepSeek後的第一個想法就是停掉購買使用ChatGPT，有這個想法的人大把大把。這也是DeepSeek一推出來就在下載排行榜登頂的原因之一。ChatGPT最慌的就是這個。

第四，讓美國在AI領域封殺中國的想法變得更困難，而且趨向於不可能。這裏面有兩點很關鍵，一是它的算法路徑和美方不一樣，美國在底層研發的技術封殺很難奏效；二是晶片，它對晶片的要求不高，像是華為的國產晶片完全可以滿足要求，這你讓美國供應鏈封殺很難奏效。英偉達和台積電股價領跌，原因就在這裏。

所以DeepSeek給這個產業帶來的衝擊很可能是顛覆性的，市場有這樣的反應一點都不奇怪。