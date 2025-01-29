李斯特城泰國班主墜機身亡案　陪審團裁定死於意外

英超球會李斯特城（Leicester City）泰國班主維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）在2018年10月乘坐直升機離開球場時墜機，導致機上5人全部喪生。死因研訊庭陪審團1月28日裁定，5人都是死於意外。



天空新聞28日報道，英國法院就事件展開多天的死因研訊後，法院指示陪審團裁定墜機由意外引起，最終陪審團28日裁定維猜在內5名遇難者都是死於意外。

代表維猜家屬的律師表示，5名死者都是不應發生的意外不幸遇難者。兒子艾也屈（Aiyawatt Srivaddhanaprabha）形容，父親是獨一無二的夢想投資者，大家每天都會懷念他和感體會失去他的痛苦。

艾也屈亦指，父親信任肇事型號直升機，惟它並不安全，而是死亡陷阱。

維猜深得人心，獲李斯特城上下及球迷尊稱為「The Boss」。（Getty Images）

事發於2018年10月27日，維猜與2名助手，以及屬情侶關係的2名直升機駕駛員乘坐的直升機在李斯特城主場外起飛不久墜毀，當時機上5人有其中4人仍然生還，惟機上的燃料隨即起火，導致他們全部喪生。

而在死因研訊期間，庭上播出直升機機件故障的動畫，指直升機尾槳上的雙軸承被「卡住並鎖定」，導致執行器控制軸急速旋轉。多名證人，包括與維猜認識多年的球會足球總監Jon Rudkin、最先到場嘗試救援的警員，以及航空事故調查局 （AAIB）調查人員作供。

研訊結束後，維猜家屬的代表律師指，即使研訊沒將矛頭指向直升機生產商Leonardo，證據「反映對方在設計出現根本的錯誤」，稱事件起因可以追溯到設計出錯，以及沒有解決已知風險，認為這是等待發生的意外。

他們認為Leonardo SpA在設計時存在多個錯誤，亦沒有向顧客或監管部門警告風險，因此要求對方補償維猜離世造成包括收入在內等損失共21.5億英鎊，形容是英國史上最大宗致命意外索償案。