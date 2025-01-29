特朗普上任後嚴打非法移民　一週拘4500人　執法部門每日要交KPI

美國媒體報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日以來，兌現競選時的承諾大力打擊非法移民。在美國移民及海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）嚴厲執法下，過去一週已拘捕超過4500名非法移民。ICE近日都會在其社交媒體帳戶公布每日的逮捕人數，並刊登被捕罪犯的照片及姓名。更有報道指，特朗普政府要求全美25個ICE辦事處每日須執行逮捕至少75次。



華盛頓時報（Washington Times）1月28日報道，自特朗普總統就任以來，移民及海關執法局已拘捕超過4500名非法移民。該部門自23日開始，每日都會公布其拘捕非法移民人數。截至28日為止，過去6日每日拘捕的非法移民人數分別為：538人、593人、286人、956人、1179人及969人，總共為4521人。

美國移民及海關執法局發布被捕犯罪非法移民的姓名及照片：

《華盛頓郵報》(Washington Post）26日引述4名知情人士報道，由於特朗普對「大規模驅逐計劃」（mass deportation）的執行力度感到失望，白宮已發布配額，要求全國25個移民及海關執法局辦事處每日須執行拘捕至少75次。政策一旦實施，全國範圍的每日逮捕人數將達到1200至1500人。

報道指，如拘捕人次不達標，移民及海關執法局辦事處的負責人需要為此問責。部份專業人士擔心，移民及海關執法局官員可能會為了達到配額，在既定優先逮捕的罪犯、及背負遞解令人士以外，還會為達標而逮捕其他人。

新任國土安全部長諾姆（Kristi Noem）28日在其社交平台發帖，顯示她當日凌晨參與在紐約市進行的緝捕非法移民行動。