美新任國土安全部長親自上陣　紐約市突擊搜捕無證移民

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後，隨即展開大規模逮捕及驅逐非法移民行動，其新任國土安全部長諾姆（Kristi Noem）1月28日於社交平台發帖，顯示她當日凌晨參與在紐約市進行的緝捕行動。



諾姆在網上稱，移民和海關執法局（ICE）當日逮捕了一名被控綁架、襲擊和入室盜竊的疑犯。不過，她未提供更多有關該行動的細節。她此前稱，正按照總統特朗普的要求，履行令街上更安全的承諾。

據美國《紐約郵報》報道，被捕者為25歲的Anderson Zambrano-Pacheco，是委內瑞拉幫派Tren de Aragua的頭目之一。據指出，該幫派在科羅拉多州奧羅拉（Aurora）犯下多宗案件，並佔據奧羅拉一幢大樓，特朗普在競選時曾引用為話題。

圖為2025年1月28日，美國新任國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在紐約市參與突擊逮捕非法移民，行動前聽取簡報。 （ X/@Sec_Noem via REUTERS）

諾姆是於剛過去的周末（25日），在參議院以59票贊成、34票反對獲批准任命。她預定於28日稍後時間，會在華府向美國國土安全部人員發表講話。

現年53歲的諾姆是共和黨內的知名保守派。她於2007年當選南達科他州的聯邦眾議員，2018年當選該州州長，是南達科他州首位女性州長。