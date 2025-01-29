加拿大前財長、自由黨魁參選人方慧蘭：可與特朗普合作削弱中國

正在競選加拿大自由黨黨魁的加拿大前副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，加拿大可以與特朗普政府合作重塑全球貿易，削弱中國在供應鏈的主導地位。



方慧蘭說，她認為特朗普（Donald Trump，又譯川普）「非常聰明」，「有清晰的世界觀」，這位美國總統之所以威脅要對加拿大、墨西哥和其他盟國徵收鉅額關稅，部分是為了今後對中國採取更強硬政策鋪平道路。

據彭博社星期二（1月28日）報道，方慧蘭受訪時表示：「加拿大在歷史上一直是美國的好夥伴，而特朗普對加拿大也要下手，他的思路是，如果能向世界其他國家展示他對最親密的夥伴和盟友也刻薄和強硬，你覺得他會怎麼對付中國？」

2025年1月6日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布辭任執政自由黨魁（Liberal Party of Canada)。有分析指4位潛在繼任人選為前財長方慧蘭（Chrystia Freeland，左上）、前加拿大銀行長卡尼（Mark Carney，右上）、現任財長勒布朗（Dominic LeBlanc，左下）及現任外長趙美蘭（Melanie Joly，右下）（Reuters）

方慧蘭認為，提名剛獲得確認的美國財長貝森特（Scott Bessent）是個可以拉攏的盟友，加拿大將與他一同幫助糾正貿易失衡。她將貝森特稱為「一位極其老練的全球經濟思考者」。

方慧蘭說：「中國一而再、再而三地承諾要擴大內需，但一直做不到。在美國重新平衡全球經濟的過程中，加拿大可以成為美國一個有價值得、明智的合作伙伴。」

方慧蘭上個月突然宣佈辭去加拿大副總理兼財政部長職務，並在辭職信中批評指責總理杜魯多使用政治噱頭來安撫選民，而不是專注於穩定國家財政，以應對可能與美國爆發的貿易戰。

美國總統特朗普（Donald Trump）第二任明言對加拿大加關稅，更多次公開稱加拿大總理杜魯多是美國「第51州」州長。 （Reuters）

深陷政治危機的杜魯多當地時間1月6日在渥太華宣佈辭任執政黨自由黨領袖與總理職務，但會留任直至自由黨選出新黨首。自由黨隨即開啟領袖競選。

方慧蘭面臨着一場艱苦的黨內鬥爭，前加拿大和英國央行行長卡尼得到了杜魯多內閣大部分成員的背書，包括幾乎所有主要部長級官員。

這對於同這些部長共事多年的方慧蘭是一個打擊。但她認為這表明卡尼是「渥太華建制派」的選擇，儘管事實上卡尼從未在杜魯多政府或任何民選政治機構中任職。