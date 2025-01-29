監管機構擬調查後　DeepSeek消失於意大利蘋果與Google應用商店

中國AI公司DeepSeek推出的新模型DeepSeek-R1備受全球關注後，意大利監管機構1月28日發聲明表示，已就使用個人資料的問題要求DeepSeek提交資訊，又指是「考慮到意大利數以百萬人的數據可能面臨高風險」。據多間意媒1月29日報道，DeepSeek應用程式已消失於意大利蘋果（Apple Inc.）和Google的應用商店。



據Wired意大利版指，1月29日在Google Play Store與蘋果App Store都已無法找到DeepSeek，但在網頁版仍然可以看到，已經下載的人士也仍可以使用該App。

圖為2025年1月27日拍攝的圖片，顯示Deepseek的標誌。（Reuters）

目前未知道DeepSeek在意大利應用商店消失的原因，但意大利監管機構Garante在前一天的1月28日曾發聲明指，希望了解DeepSeek收集哪些個人資料、從哪些來源收集、用於什麼目的、基於什麼法律依據，以及是否儲存在中國，聲明稱「考慮到意大利數以百萬人的數據可能面臨高風險」。

Garante又在聲明表示，DeepSeek及其附屬公司有20天的時間答覆。據外媒指，意大利成為第一個正式要求調查DeepSeek如何處理用戶個人資料的國家。