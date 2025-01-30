特朗普下令擴建關塔那摩拘留中心　容納3萬名犯重罪非法移民

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月29日表示，他同日將簽署一項行政命令，下令五角大樓和國土安全部，在關塔那摩灣（Guantanamo Bay）準備一所可容納30,000名非法移民的拘留設施。特朗普表示， 新設施將用於關押對美國人民具威脅，且犯有重罪的非法移民。他指出，部份人罪大惡極，甚至不相信他們的祖國會願意接收，所以決定把他們送到關塔那摩。



圖為2013 年3月5日，位於關塔那摩灣的美國海軍基地，用於關押拘留者的六號營地（Camp VI）設施。（Reuters）

據指出，位於古巴關塔那摩灣的美國海軍基地，除設有惡名昭彰的關塔那摩監獄，也設有一處移民拘留中心，用於拘留在海上被攔截的偷渡者。

根據特朗普及「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）的說法，政府將擴大關塔那摩的「移民行動中心」（Migrant Operations Center，暫譯），並改由移民及海關執法局（ICE）負責管理。霍曼重申，關押對象是最惡劣的重犯。

特朗普隨後簽署了一份備忘錄，指示擴建後的拘留中心，需設「額外拘留空間」，但無提及所需容納人數。

對於擴建設施需要多少資金，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，政府正在與國會相關委員會討論問題。

圖為2023年1月9日，美國的國會大樓外有民眾集會，抗議關塔那摩灣監獄侵犯人權。（Reuters）

古巴外長：顯示對人類和國際法的蔑視

對於特朗普計劃在關塔那摩灣開設大型移民拘留中心，古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez Parrilla）回應稱，此想法「顯示出對人類和國際法的蔑視」。古巴總統卡內爾（Miguel Diaz-Canel）則稱之為「野蠻行為」。

至於多年來飽受非議的關塔那摩監獄，根據五角大廈1月6日的最新統計，監獄內目前仍關有15名囚犯，是該設施22年歷史上，被拘留人數最少紀錄。