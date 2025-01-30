德國大選在即　政府下調經濟增長預期　財長：國家陷停滯狀態

德國期待已久的經濟復甦再次推遲，2025年經濟增長預期下調，預計2025年僅增長0.3%，相比去年秋季政府預測的1.1%，大幅下調，並且幾乎沒有跡象表明經濟從兩年的萎縮中復甦。



德國聯邦內閣周三（1月29日）正式通過《2025年度經濟報告》。聯邦經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在介紹該報告時指出，德國經濟在2025年初面臨嚴峻挑戰。

路透社引述他說：「德國陷入了停滯狀態……我們期待已久的增長今年也推遲了。」

哈貝克給出了政府大幅下調2025年經濟增長預測的三個原因：由於執政聯盟的崩潰而無法實施的增長計劃、提前大選的不確定性抑制投資和消費意願，以及地緣政治風險，尤其是與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）連任有關的風險。

圖為2024年5月12日，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck，左）與總理朔爾茨（Olaf Scholz，右）在柏林德國總理府出席內閣會議。（Reuters）

中國新聞社報道，近年來，全球危機對德國這一工業和出口導向型經濟體造成了沉重打擊。儘管因烏克蘭戰爭引發的能源危機已得到緩解，通貨膨脹壓力有所下降，居民實際工資也有所增長，但德國深層次的結構性問題愈發凸顯：勞動力和技術工人短缺、繁重的行政體系，以及私人和公共投資疲軟，正在持續拖累經濟發展。

儘管政府下調了經濟增長預測，但其最新預估仍高於德國工業界預期。德國工業聯合會（BDI）日前預測，德國經濟產出將下降0.1%，而全球經濟預計將增長3.2%。

聯邦政府預計，2025年私人消費將有所改善。報告指出，年初消費可能仍受政治不確定性影響，但在新政府成立後，有望逐步恢復增長。

此外，政府預計2025年德國通脹率為2.2%。儘管能源價格的基數效應已消失，目前能源市場尚未出現新一輪大幅上漲趨勢。然而，二氧化碳排放價格上調、德國郵政郵費上漲，以及德國交通票提價，可能會顯著推高通脹水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

