英國去年零售業盜竊和暴力犯罪創新高　業界損失約210億元

英國一份1月30日發布的報告顯示，當地2024年針對零售業工人的盜竊和暴力行為飆升至創紀錄水平，其中一個原因是在警方應對不力的情況下，犯罪組織有系統地針對英國各地的零售商店。



行業機構英國零售協會（BRC）的年度犯罪調查發現，截至2024年8月31日的一年中，英國發生超過2,000萬宗盜竊事件，相當於每天5.5萬宗案件，對零售商造成共22億英鎊（約210億港元）的損失。

圖為2024年12月13日，一名保安站在英國倫敦牛津街零售區一間商店的門口。（Getty）

另外，報告亦顯示，2023至2024年度針對零售店的暴力事件從前一年的每天1,300宗攀升至每天2,000多宗。

BRC負責人迪金森（Helen Dickinson）表示，針對零售業的犯罪正在失控，業界人員幾乎每天都會遭到吐口水、種族歧視和暴力威脅等行為，犯罪分子變得愈來愈大膽及具攻擊性。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

報告指出，英國對警方處理事件的反應滿意度仍然很低，61%的受訪者形容警方表現為「差」或「非常差」。迪金森則稱，在警方表現不佳的情況下，難怪犯罪分子膽敢肆無忌憚地進行偷竊、威脅和襲擊。