荷蘭博物館炸門爆竊案　3男疑犯潛逃4日後落網　被盜展品尚未尋獲

荷蘭北部德倫特博物館（Drents Museum）1月25日晚上發生盜竊案，數名疑犯涉以爆炸物炸門後行竊，偷走至少4件文物被盜。警方在連日的密集搜捕下，最終於29日逮捕3名男疑犯，惟未尋獲被盜展品，不排除再作進一步的逮捕行動。



英國《衛報》報道，荷蘭警方表示，疑犯們目前已被拘留接受盤問，以確定他們在搶劫中所扮演的角色。

圖為荷蘭Drents Museum博物館指認遭竊走盜走的金製文物，包括一個黃金頭盔與三個黃金手鐲。（X@brand_arthur）

失竊的4件文物包括一件具有2500年歷史的黃金頭盔，以及3隻公元前50年的達契亞皇室手鐲，它們屬於羅馬尼亞國立歷史博物館，此前與該國其他博物館的展品一起出借到荷蘭。

報道稱，這宗爆竊事件導致羅馬尼亞方面的不滿 ，羅馬尼亞外交部長胡雷澤亞努（Emil Hurezeanu）表示，相關文物具有特殊的文化和象徵意義，它們的失踪對羅馬尼亞人民造成「巨大的痛苦」。

德倫特博物館則發聲明表示：「安全歸還文物對所來說將是一個美妙的事態發展，不僅為了我們，也為了羅馬尼亞人民。」