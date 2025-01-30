美國華盛頓撞機空難　黑鷹直升機事發時屬訓練飛行　防長下令調查

美國華盛頓列根機場附近1月29日晚上發生空難，一架美軍直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司、載有64人的內陸客機（編號AA5342）在空中相撞，並墜毀到河中。美方指黑鷹直升機機當時正展開訓練飛行，機上有3名陸軍士兵。新任國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）稱已指示部門立即對意外展開調查。



路透社29日報道，有匿名的美國官員透露，涉事塞考斯基（Sikorsky）H-60黑鷹直升機所屬的部隊駐紮在位於維吉尼亞州的貝爾沃堡（Fort Belvoir），且直升機上沒有高級官員。

首都地域統合部隊司令部發言人Heather Chairez則表示，該黑鷹直升機機當時正在進行訓練飛行。

海格塞斯（Pete Hegseth）同日在社交媒體X上發文證實上述訊息，並形容事件是一場悲劇，搜救工作目前仍在進行中。他強調，自己已指示陸軍和國防部立即展開調查。

編號AA5342的龐巴迪（Bombardier）CRJ700內陸客機當日大約晚上9時於華盛頓列根機場降落時，在半空與一架美軍黑鷹直升機相撞，其後墜入波多馬克河（Potomac River）中。