美國華盛頓客機直升機相撞空難 俄媒：2俄前溜冰世界冠軍在機上
撰文：王海
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美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日晚上9時左右發生一場嚴重空難，一架軍用黑鷹直升機與一架美國航空（American Airlines）航班號AA5342的內陸客機在空中相撞，民航機其後墜河。當地傳媒指現場已發現至少18具遺體。俄羅斯媒體同日報道，俄羅斯雙人花樣滑冰前世界冠軍Evgenia Shishkova和丈夫Vadim Naumov有乘搭肇事客機。
美國華盛頓列根機場發生民航客機與軍用直升機相撞的空難，救援人員現時仍在現場進行搜救。
俄羅斯塔斯社（Tass News Agency）報道，俄羅斯雙人花樣滑冰前世界冠軍Evgenia Shishkova和丈夫Vadim Naumov有乘搭發生意外的美國航空客機。
據報道，Evgenia Shishkova和丈夫Vadim Naumov曾在1994年贏得雙人花樣滑冰的世界冠軍。他們二人近年在美國教授花樣溜冰。
美國花樣滑冰選手Luke Wang同日在其社交媒體帳戶表示：「為所有飛往華盛頓航班上的乘客祈禱。乘客中有滑冰選手和教練。事件令人心碎。」
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